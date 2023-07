Menekítőrobotok

– Ez a verseny, a RoboCup azért tetszik nekem, mert a szlogenje az: nem az a lényeg, hogy milyen helyezést értél el, hanem az, hogy mennyit tanultál. A különböző ligákban változatos feladatokat kell megoldani a robotok segítségével. Kezdve az ipari robotikával, a robotfocival, a robotszínházzal, de nagyon komoly erőforrásokat fektetnek a segítőrobotok fejlesztésébe, amelyek egy idős, mozgáskorlátozott személyt tudnak kiszolgálni, vagy a menekítőrobotok, amelyeknek a jelentősége a legutóbb Törökországban és Szíriában lévő földrengés miatt még inkább felértékelődött – reagált érdeklődésünkre Bakti András Tamás. – Az RMRC-ligában, amiben a mi csapataink indultak, olyan feladatokat kell tudni megoldani a robottal, mint például az áramtalanítás, a szelepek elzárása, a tárgyak áthelyezése, a vonalkód- és a QR-kód-olvasás, a veszélyességi piktogramok felismerése, a sérültek felkutatása. A pálya teljesítése közben az irányító nem látja a robotot, hanem csak a kamerakép alapján kell a feladatokat végrehajtani. A pálya kialakítása, a nehezített terep miatt az összes csapatnak folyamatosan kellett szerelni, finomítani a robotján. A verseny során mindenki szurkolt és segített mindenkinek. Amikor megsérült a kameránk szalagkábele, akkor az Egyesült Államok csapatától kaptunk egyet, hogy folytatni tudjuk a versenyt. Vagy amikor már nem volt több tartalék alkatrészünk, hogy induljunk a Super Teams versenyen az utolsó napon, akkor más ligában induló csapatoktól szereztek nekünk alkatrészt azért, hogy helyreállítsuk a robotot. Szóval elsősorban a tanulásról és a kapcsolatépítésről szólt ez a verseny.

A franciaországi RoboCup versenyen 44 fős magyar delegáció (31 diák és 13 felnőtt) vett részt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) részletes beszámolójából kiderül, hogy a Magyar Robot Kupa Alapítvány és az NJSZT Magyar Ifjúsági Robot Kupa versenyéről jutottak ki a diákok. Az eredményhirdetésen két magyar csapat állhatott dobogóra: a Baptista Szeretetszolgálat Lightning nevű gárdája (Szilágyi Jázmin és Cs. Kiss Zsófia Panna) második lett, felkészítő mentoruk, Abán Csaba a Neumann Társaság Robotika Szakosztály alelnöke. A másik csapat, a Nyíregyházi Egyetem Robotintelligencia Diákköre, a Hu-More Bot a szlovák és a japán nemzetiségű csapattársaival együtt szerezte meg az első helyezést. A közös produkcióban is jól szerepelt a szegedi Katica robot nyíregyházi mini változata, a miniKatica, csapattagok: Szalacsi Máté, Fenyvesvölgyi Zétény, Virgó Sámuel, mentorok: Simon Béláné dr. Balogh Ágnes és Szalacsi Roland.

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium diákjai a mezőnyben Mexikó, Szlovénia, Ausztrália, Franciaország, Németország, az Egyesült Államok és Brazília csapatai ellen küzdöttek.

Megvalósított célok

A Széchenyi Robotics nevű együttes az ötödik helyezett lett (Csabai Marcell, Juhász József, Máté Kevin Krisztofer, Joó Szabolcs, mentor: Bakti András Tamás). A Kókány Corporations nevű gárda (Mester Máté, Tran Duy Dat, Vadász Zsolt) a hetedik helyet érte el. A Kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium Serverhu.eu csapata (Lévai Dávid, Porvázsnyik Tamás, Molnár Eszter, Barkóczi Péter, mentor: Jurás László és Pacsuta Tibor) is életre szóló élményekkel gazdagodott.

– Minél jobb eredményt szerettünk volna elérni, kapcsolatokat építeni és szakmai tapasztalatokat szerezni, ezeket a célokat sikerült is megvalósítani – értékelt Bakti András Tamás. – A Nyíregyházi Egyetemen a MIRK (Magyar Ifjúsági Robot Kupa) verseny keretein belül először két éve szerveztük meg a RoboCup magyarországi képviselőjével és élharcosával, Simon Béláné dr. Balogh Ágnessel a Gyorsépítésű Menekítő Robot Kihívás (RMRC) ligát.

– Mindenképpen kiváló szereplésnek tartom a Bordeaux-ban elért eredményeket. Világversenyen, életükben először olyan csapatokat utasítottak maguk mögé a mieink, mint az amerikaiak, a németek, ahol nem voltak korlátozottak a lehetőségek. Érzékeltetésképpen: egy robotjuk két kereke drágább volt, mint a mi két robotunk összköltsége. Hozzátéve, hogy ami eltörhetett, az eltört, ami elromolhatott, az elromlott a verseny során. A többi csapat mentorai sorban jöttek gratulálni a fiúk teljesítményéhez, kitartásához, hogy a körülmények ellenére nem adták fel, és értékes pontokat szereztek. Várnak minket jövőre Eindhovenbe, a RoboCup24 versenyre – jegyezte meg Bakti András Tamás. További részletes információkkal a https://robottep.hu internetes felületen szolgálnak.

– Büszke vagyok arra, hogy a magyar delegáció tagjai letették a névjegyüket. Tizenhat éve indítottam el hazánkban ezt a csodálatos ívet leíró történetet. Örömmel tapasztalom, hogy a nyíregyháziak és a kisvárdaiak is maradandót alkotnak. Jó érzés azt látni, hogy a fiatalok beléptek a felnőttek mezőnyébe, és nem vallottak szégyent – fűzte hozzá dr. Simon Béláné dr. Balogh Ágnes, az NJSZT Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnöke, a RoboCup Junior nemzeti képviselője.

Mit kell tudni a robotokról?

– A robotok többnyire 3D nyomtatóval, lézervágóval készített alkatrészekből vannak összerakva. A valóságban az előregyártott alkatrészekből a katasztrófahelyszínnek legmegfelelőbb konstrukciót rakják össze. A versenyen a kiírásban le vannak írva részletesen a leküzdendő akadályok, ennek megfelelően tudják a versenyző csapatok megtervezni és megépíteni az egyedi robotjukat. A robot vezérlője egy Raspbery Pi4 egykártyás miniszámítógép, amit távolról a kamera képét felhasználva laptopon keresztül irányítanak – mondta Bakti András Tamás.