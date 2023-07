– Ez a második nyarunk a kisfiúnkkal, Áronnal. Azt gondolom, hogy most egy éves és két hónaposan sokkal könnyebb helyzetben vagyok, mint tavaly nyáron voltam, amikor még inkább óvni kellett a kánikulától – mondta el lapunknak a tiszabecsi Kovács Valentina. Országszerte hőségriadó van érvényben, körképünkben arról érdeklődtünk, hogy a különböző korosztályok tagjai miként élik meg ezeket a napokat.

Valentina, a fiatal édesanya elsősorban arra gondolt, hogy egy egyéves kisfiú már sokkal lengébben öltözködhet, ilyenkor egy szál kis ruhában nincs melege, ellenben tavaly még kénytelen volt rétegesebben öltöztetni a picit, nehogy megfázzon vagy épp a tűző napon megégjen a kis, fiatal bőre. Az öltöztetés, a megfelelő ruházat kiválasztása csak egy tényező, amit figyelemmel kell kísérni ilyenkor, az apróságoknál a folyadékfogyasztás mennyiségét is nyomon kell követni.

– Ebben is sokkal könnyebb dolgom van, mint tavaly, mert az anyatejen és a vízen kívül már adhatok gyümölcsleveket is. Korábban kizárólag anyatejes volt Áron, s ha épp nem voltunk otthon, gondoskodni kellett a tejcsiről is, cumisüvegből etettem, amit szintén körültekintően kell kezelni hőség idején. Ha például utazunk, tejtermékeket nem viszünk magunkkal, félő, hogy megromlana – említett egy fontos témát az anyuka. Azzal folytatta, nyáron 11 és 16 óra között nem szokott kint lenni a kicsivel, tudatosan kerülik a nap égető erejét, s még késő délután is védekeznek a napszúrás ellen sapkával, kalappal.

– Mint minden gyerek, Áron is nagyon mozgékony, áll az ajtó előtt és sír, így jelzi, hogy ki szeretne menni, ezért délután öt körül mindennap kimegyünk a szabadba, hintázunk, csúszdázunk vagy játszunk a kiscicával. Bent a lakásban nem megy a klímaberendezés, a falak túlzott lehűtése, a levegő ventilálása nem ajánlott, a kisgyerekek érzékenyek rá – fűzte hozzá Kovács Valentina.

Kovács Valentina és kisfia

– Már gyermekkoromban is nehezen viseltem a forróságot, és ez felnőttként sem változott, sőt. Vannak olyan ismerőseim, akik csak 30 fok felett érzik jól magukat, szerintük minél melegebb van, annál jobb – na, velük egyáltalán nem találkozom nyáron – árulta el nevetve a nyíregyházi Molnár Katalin. Hozzátette: előző életében brit lehetett, mert bár nem szereti a teát, a szeles, esős időjárás a kedvére való. – A férjem talán még nálam is nehezebben viseli a kánikulát, igyekszünk tehát hűvösen tartani a lakást. Hajnalban és napnyugta után sarkig nyitjuk az ablakokat , napközben azonban szigorú besötétítés mellett csak az erkélyajtó és a háló ablaka van nyitva. Ha otthon vagyunk, szinte folyamatosan pörögnek a ventilátorok, és van egy jégakkuval megtölthető mobil klímánk. A legjobb lenne felszereltetni egy rendeset, de arra egyelőre nincs lehetőségünk – jegyezte meg Katalin.

Timándi Tímea közel egy évtizede dolgozik a kereskedelem-vendéglátásban.

– Amikor szóba kerül, sokakat meglep, de mi nyáron egyáltalán nem veszünk ki szabadságot, nem látjuk értelmét otthon vagy bármelyik nyaralóhelyen izzadni. Ősszel és télen pihenjük ki az évet, nagyokat sétálunk, biciklizünk, kirándulunk, és élvezzük a pulóverben borzongást.

– Imádom a nyarat! Ha tehetném, strandon vagy folyóparton tölteném a napjaimat ebben a nagy melegben, csobbannék a gyerekeimmel, napoznék a menyemmel, homokvárat építenék a kis unokámmal. Jelenleg azonban csak a munka tengerébe ugorhatok fejest – meséli a nyíregyházi Timándi Tímea, aki hősiesen helytáll a hőségben: frissensülteket és egyéb ínycsiklandozó finomságokat árusít vásárlóinak.

– Közel egy évtizede dolgozom a kereskedelem-vendéglátásban. Amikor a kiszolgálópult másik oldalán az elviselhetetlen melegre panaszkodnak, csak mosolygok, állnának csak a helyemen, a hús- és olajsütők mellett, 70-80 fokban! Jó egészségnek és erőnlétnek örvendek, szóval, a reklámszlogent idézve, „Bírom!”, de azt is tudom, a szervezetünk tűréshatára véges, és nem érdemes játszani a tűzzel. Odafigyelek arra, hogy sok folyadékot igyak, a ventilátor elé jeget teszek, így kellemes hideget fúj a gép.

– Amikor autót vezetek, mindig megy a klíma. A lakásomban lévőt még nem kapcsoltam be az idén, eddig elég volt a kereszthuzat. Bár sokan azt tanácsolják, ha sokáig napon tartózkodunk, viseljünk fejfedőt, nekem „nem jött be” a szalmakalap, inkább járok hajadon fővel – magyarázta Tímea. Hozzátette: rajta még sosem fogott ki a hőség, olyan viszont előfordult, hogy mások segítségére kellett sietnie.

– Ájulás közeli állapotba került egy előttem sétáló tizenéves srác, aki – mint utólag kiderült – „elfelejtett” enni, csak cigin és energiaitalon élt egész nap. Az utolsó pillanatban sikerült elkapnom, nem sokon múlt, hogy magatehetetlenül az aszfaltra zuhanjon. Szerencsére volt nálam egy flakon víz és egy kis édesség. Az egyik nagyáruház parkolójában nemrég egy idős asszony lett rosszul a déli órákban, ott is jól jött a támogatásom, a nasim és az üdítőm. Kánikula idején tehát érdemes odafigyelnünk önmagunk és mások hogylétére is.