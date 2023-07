A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola nappali tagozatán – a történelem–orosz szakon – tanulmányainkat 50 évvel ezelőtt fejeztük be, és kaptuk meg az általános iskolai tanári oklevelet 1973. június 23-án. Az 50 éves évforduló alkalmából jöttünk el a csoporttalálkozóra június 30-án. Itt megemlékeztünk az egykori tanárainkról, a csoporttársainkról, akik nem jöhettek el, ők sajnos már befejezték földi pályafutásukat. Az emlékezés koszorúját az egyetem A épületén lévő emléktáblán helyeztük el. A találkozón felelevenítettük a főiskolai élet legizgalmasabb pillanatait, történéseit, mint pl. a kollokviumokat, a szigorlatokat, az államvizsgát, a tanítási gyakorlatot. A résztvevők mindvégig pedagóguspályán maradtak. Van, aki elvégezte az egyetemet is, van, aki alpolgármesteri tisztséget is betöltött, s vannak, akik igazgatóhelyettesként vonultak nyugdíjba. Az egyéni beszámolók alkalmával képet kaphattunk a szakmai és a magánéletünkről. Módunkban állt megismerni a főiskola/egyetem új épületeit is. Itt az egyetem munkatársa tájékoztatót tartott az intézményről. Örömteli volt az is, hogy három tanárunk is részt vett ezen a csoporttalálkozón. Külön köszönet lányomnak (A. E.) a találkozóra elkészített fotóalbumért, diafilmért. Köszönet a sóstói Aventinus Hotelnek a finom ebédért, a fel- illetve kiszolgálásért. Ugyancsak köszönet a „Nyíregyházi Értékek” című kiadványért a polgármesteri hivatalnak.

- A szervezők: András Sándor, Tóthné Szarka Edit -