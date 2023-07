A nyíregyházi „Orchidea Szalon” Plus Size butik modelljeit csodálhattuk meg, melyeket Mudri Zsuzsa klubtársunk, aki a szalon dolgozója, nagy odafigyeléssel, szervezetten, alapos előkészítés után tárt elénk. A program kezdetekor Gulyás Barbara tulajdonos videóchatben üdvözölte a jelenlévőket, és röviden bemutatta szalonját.

Kedves ötlet

Ezt követően három témakörben láthattuk az öltözékeket alkalmi manökenjeink, akik egyébként a klub tagjai, közreműködésével. Zsuzsa remek érzékkel válogatta össze a nappali, az elegánsabb délutáni és az igényes esti-alkalmi öltözeteket számukra. Bemutatva, hogy nem csak a nádszálkarcsú hölgyek öltözhetnek divatosan és elegánsan! A ruhák felvonulása igencsak oldott hangulatban telt. Voltak humoros helyzetek, poénok. Zsuzsa beszélt nekünk a trendi vonalakról, anyagokról, divatszínekről is. Közben az udvaron rengeteg fotó készült a hölgyekről, a ruhákról. Amíg az átöltözés tartott, Ajlerné Erzsike és Jakabné Lenke remekül megszervezett és előkészített, szórakoztató kvízjátékkal kötötte le a társaság figyelmét. Természetesen a kérdések kapcsolatban voltak a látottakkal, a korábban elhangzott információkkal, a divattal. Kedves ötlet volt, hogy a jó választ adók apró meglepetést, csokoládét kaptak.

A ruhabemutató után két úti beszámoló következett. Először Mudri Zsuzsa mesélt a földközi-tengeri kirándulásukról. Képekkel, rövid videófelvételekkel illusztrálva mutatta be a szinte város nagyságú, tizenhat emeletes luxus járművet. A sok érdekesség és a gyönyörű helyszínek felsorolása megérdemelte a figyelmet.

Fáradságot nem ismertek

Élményszerűen kötötte össze a két beszámolót a Dávida házaspár, amikor a Dubajban megszokott, helyi öltözetben „vonultak” be, hogy beszámoljanak ottani útjukról. A videófilm megtekintése alatt felváltva mesélték élményeiket, fűztek a látottakhoz tapasztalataikból.

A beszámolókat egy nagyon hangulatos, sok-sok finomsággal ellátott vendégség zárta. A finom padlizsánkrémes falatkákat, a sós és édes süteményeket fáradságot nem ismerve Erzsike, Lenke és Zsuzsa készítették számunkra.

Köszönjük szépen a program létrehozóinak áldozatos munkáját! Zsuzsának a szervezést és lebonyolítást, a beszámolót. A „manökeneknek” a ruhák bemutatását. Erzsikének, Lenkének a játékot és az utána következő vendégséget! A Dávida házaspárnak a látványos prezentációt. Külön köszönet Tóth Istvánnak a technika kezeléséért és vezetőnknek, Nórának, hogy lehetővé tette az ötlet megvalósítását!

Értékes, tartalmas program volt a nyári szünet előtti utolsó programjaként.

Simon Józsefné Kultúrfelelős