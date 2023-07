A felvett hallgatók közül 1578-an állami ösztöndíjas formában kezdhetik meg a tanulmányaikat. A levelező tagozatra felvett hallgatók száma 1361 fő, a nappali tagozaton pedig 540-en fognak tanulni. Távoktatás formában 19 jelentkező kezdheti meg tanulmányait anglisztika alapképzési szakon. A levelező tagozatos hallgatók közül a mátészalkai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon 60 fő, míg gépészmérnöki alapképzési szakon 22 fő kezdheti meg tanulmányaikat szeptembertől. Idén a kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon is elindul az oktatás 23 fővel.

Az alapképzési szakok és a felsőoktatási szakképzési szakok voltak a legkeresettebbek, itt mutatkozott a legnagyobb létszámemelkedés. A szakok népszerűségi sorrendje a következő: óvodapedagógus, programtervező informatikus, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak. Évről-évre erősödik az agrár és műszaki képzések iránti érdeklődés. Az osztatlan tanári szakok közül az angol nyelv és kultúra tanára, a magyar nyelv és irodalom szakos tanár, valamint a történelemtanár volt a legkeresettebb.

Indul a pótfelvételi

Azok számára, akik idén nem nyertek felvételt vagy nem jelentkeztek egyetlen felsőoktatási intézménybe sem, a pótfelvételi eljárás keretében nyílik lehetőségük a jelentkezésre. A póteljárás során egyetlen intézmény egyetlen képzését jelölhetik meg az érdeklődők. A pótfelvételi eljárás július 28-ától indul, és augusztus 6-án (vasárnap) éjfélig tart. Ezen időpontig van lehetőség a jelentkezés benyújtására és a dokumentumok feltöltésére is, hiánypótlásra póteljárás keretében nincs lehetőség. A jelentkezést ugyanúgy az E-felvételi rendszerben kell elvégezni, mint az általános eljárás esetében. Idén is lehetősége nyílt az intézménynek állami ösztöndíjas képzéseket meghirdetni a póteljárás során: az agrár, a műszaki és a pedagógusképzés képzési terület szakjain állami ösztöndíjas és önköltséges képzéseket is meg tudtunk hirdetni. Intézményünk a személyes megjelenésű vizsgákat augusztus 22-én tartja, erről elektronikus úton küldünk tájékoztatást az érintetteknek.

Szakirányú továbbképzéseinkre 2023. szeptember 1-ig van lehetőség jelentkezést benyújtani. A coach képzéstől a pedagógus szakvizsgán át egészen a munkavédelmi szakirányú továbbképzésig nagyon színes palettával találkozhatnak az érdeklődők.

A póteljárásról, a meghirdetett szakokról, a szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés menetéről minden fontos információ elérhető az intézmény honlapján.