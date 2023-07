Első alkalommal szervezte meg a Nyíregyházi Egyetem külföldi diákok számára a kéthetes nyári egyetemet. Az intézmény életében ez egy fontos mérföldkő, hiszen a nemzetközi programsorozat célja az egyetem népszerűsítése, a nemzetközi láthatóság fokozása, a külföldi partnerintézményekkel való együttműködések fejlesztése, az indoeurópai nyelvek között furcsa logikájú magyar nyelv elsajátítása, és a magyar kultúra, és helyi értékek bemutatása.

A megnyitó rendezvényen dr. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora köszöntötte a kurzusra érkező öt diákot, valamint azokat is, akik már ez egyetemen tanulnak és csatlakoznak ehhez a képzéshez. A rektor elmondta, hogy nagy jelentőségű, hogy manapság könnyen el lehet menni más országba tanulni, hiszen régebben, a vasfüggöny mögött nem nagyon volt ilyen lehetőség. – Így már a kultúrák egymásnak feszülése helyett más nyelvek és értékek megismerésére helyeződik a hangsúly – fejtette ki a rektor.

– Az itt ülők számára ki fog derülni, hogy van mélysége és tartalma a magyar életnek, kultúrának, turisztikának, és akár a zenei élettel, programokkal is megismerkedhetnek a diákok. Egyedülálló lehetőség arra is, hogy barátságok születhessenek, színes nemzetközi palettából egymás szokásait, hagyományait is megismerhetik a fiatalok – mondta a rektor, és reményét fejezte ki, hogy nagyon sok jó tapasztalattal utaznak majd haza a diákok, valamint az intézménynek, a régiónak és így az országnak is a jó hírét terjesztik.

Változatos programok

Halkóné dr. Rudolf Éva kancellár felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy a gyönyörű környezetben, az erdő mellett fekvő campus minden zegét-zugát fedezzék fel, és ugyanezt tegyék a várossal is. – Kívánom, hogy nagyon jól érezzék magukat, és nálunk már hagyomány, hogy az itt tanuló diákokat támogatjuk abban is, hogy különböző városi rendezvényeken is részt vegyenek, ahogy legutóbb a múzeumfaluban is nagyon jól éreztük magunkat. Remélem, hogy felejthetetlen élményekkel mennek majd haza, és jöjjenek vissza úgy, hogy legalább még két embert hozzanak magukkal – fogalmazott a kancellár és hozzátette: azon dolgoznak, hogy minél többen vigyék hírét az egyetemnek, s növeljék az érdeklődést az intézmény iránt.

Dr. Kovács Zoltán általános rektorhelyettes kifejtette, hogy mi magyarok azt szoktuk mondani, hogy a magyar nyelv a világ egyik legnehezebb nyelve, vannak érdekes fordulatai a nyelvünknek, amit a külföldi diákok is megtapasztalhattak már. Ez a két hét sokat fog segíteni a nyelv mélyebb elsajátításában, és a kultúránk, helyi attrakciók megismerésében is.

Nemzetközi kapcsolatok

Horvátországból érkezett a nyári egyetemre Simon Kovács, és tört magyarsággal elmesélte, hogy többször járt már hazánkban turistaként, most pedig egyetemistaként jött vissza, mert helyben lehet igazán jól megtanulni, használni egy nyelvet. Nagyon örül a lehetőségnek, méltatta a jó szervezést, és nagyon kényelmesnek tartja a campust is. Az Ausztriából, Törökországból, Romániából Horvátországból és Oroszországból érkező diákok mellé bekapcsolódnak a már itt tanuló angolai, Maldív-szigeteki és ukrajnai hallgatók is.

A Tempus Közalapítvány támogatásával létrejött képzésen tizenöten vesznek részt két kurzusban, haladó és középhaladó szinten.