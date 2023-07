Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt július 1-én, 0:41 perckor Budapesten, az Árpád-híd Budára vezető oldalán. Egy sportkocsi vezetője elveszítette az irányítást járműve felett, majd a kisodródó autó a szalagkorlátot és a járdán közlekedők védelmére kialakított magaskorlátot is kidöntve ütközött egy kerékpárossal, aki a kórházba szállítást követően életét vesztette.

– Az eddigi információk alapján a legvalószínűbb, hogy a sportautó vezetője tehető felelőssé a balesetért. A 33 éves férfi köztudottan a sebesség és a gyors autók rajongója. De milyen példát láthatott gyermekkorától fogva? Hogyan nem tudta elhatárolni a filmek fikciós világát a valóságtól? Hol volt a családja, hol voltak a barátai, ismerősei az elmúlt időszakban, akik figyelmeztethették volna, hogy ahogyan vezet, az egyszer tragédiába torkollhat és ha megtették, miért nem hallgatott rájuk? Hogyan nőtt fel, hogy azt gondolta, megszegheti a szabályokat, és miért nem tartott ennek következményeitől, vagy ahogyan mondani szokták, miért bízott felelőtlenül azok elmaradásában? És persze milyen oktatást kapott iskolában, vagy jogosítványszerzéskor, mivel engedték útjára tanárai, oktatói? – tette fel a kérdéseket Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke, hozzátéve: természetesen ezek a költői kérdések nem csak az Árpád-hídon történt balesetben gyanúsított sofőrnek, hanem minden renitens járművezetőnek szólnak.

– Amióta az autót feltalálták, az autóversenyzés is létezik. De ennek megvan a maga helye és megvannak a maga szabályai. Az autózás mindenkinek a szabadságot, a jó és gyors autók pedig a szórakozást is kínálják, de ez utóbbinak kizárólag zárt pályákon, a biztonsági előírások maradéktalan betartásával lehet hódolni. Csábító egy erős autó képességeit a közúton is fitogtatni, de meg kell tanulnunk kordában tartani vágyainkat: a közút nem versenypálya!

Egyetlen áldozat is tragédia

– Talán természetes jelenségnek tekinthető, hogy amíg egy tragédia miatt nem kerül reflektorfénybe a téma, addig nem is kap kellő helyet az újságok hasábjain, a televíziós híradásokban és az internetes portálokon a közlekedésbiztonság. De időről-időre, amikor például nagyértékű járművekkel okoznak halálos baleseteket, akkor hosszú ideig foglalkozik vele mindenki, és csak ezek a kirívó esetek irányítanak méltó figyelmet a minden nap bekövetkező tragédiákra. Pedig 2022-ben Magyarország útjain 537-en, tehát kétnaponta hárman vesztették életüket. Minden haláleset tragédia, minden esetben családok gyászolnak, fiatal tehetségek, vagy éppen tapasztalt szakemberek vesznek oda, akkor is, ha a balesetet nem egy luxusautó okozza.

Sokat segíthetnek, de pusztán a törvényi szabályozás és a rendőri intézkedés nem képes gátat szabni az efféle magatartásnak. A féktelen, következmények nélküli életre, szabályszegésre buzdító filmes tartalmak világában, az értékeket minimum hiányosan-sajátosan tisztelő, többtízmilliós luxusautókat birtokló vezetők hamis valóságában ez sajnos önmagában nem elég. A legfontosabb a közlekedésbiztonság állandó napirenden tartása, születéstől a gyermek- és kamaszkoron át, a fiatal felnőtt időszakon és az egyre felelősségteljesebb felnőtté váláson keresztül egészen az időskorig. Minden korcsoport számára megfogalmazhatók valós, releváns, a kockázatokra figyelmet felhívó, a tudatos, biztonságos közlekedésre biztató üzenetek, információk, elméleti és gyakorlati jótanácsok.

Szakértők által is régóta hangoztatott tény, hogy a közlekedési kultúra, vagy morál a társadalom általános állapotának lakmuszpapírja. A közúton rengeteg, az élet egyéb területein felhalmozódott feszültség jelenik meg, és ez hatalmas kockázatokat rejt magában. Meg kell tanulnunk felnőni a közlekedéshez!

A javulás érdekében legfontosabbnak az oktatást, nevelést, szemléletformálást tartjuk. Üdvözöljük, hogy a Nemzeti Alaptanterv már tartalmazza a legfontosabb közlekedési ismeretek elsajátítását. Így a 10. osztály végére a középiskolások már tisztában lesznek nem csak a közlekedés fő szabályaival, hanem annak fizikai összefüggéseivel, veszélyeivel is. Hisszük, hogy az így nevelkedő fiatalok, a jövő sofőrjei már egy másik kultúra képviselői lesznek az utakon, és közlekedésük során a maiaknál sokkal tudatosabban irányítják járműveiket.

A ma felnőttjének, szülőként, nevelőként, vagy akár egyszerűen csak a közlekedés résztvevőjeként legfontosabb erénye a példamutatás lehet. Amennyiben gyermekeik azt látják, hogy a felnőttek a szabályokat betartva vezetnek, gyalogosként nem restek elsétálni a zebráig, autósként a nyugodt, megfontolt és szabályos vezetést képviselik, illetve szabálytalanságot látva el is magyarázzák nekik, hogy ez miért veszélyes és milyen következményekkel járhat, akkor a fiatalok minden bizonnyal egy felelősségteljesebb hozzáállást fognak képviselni a közlekedésben.