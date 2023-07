A magyar királyi udvarokban úri vadászati móddá növi ki magát, s ebben az időszakban éli igazán fénykorát, olyannyira, hogy I. (Nagy) Lajos a világon egyedülálló solymásziskolát is alapított Veszprémben. A lovagok példaképként tekintettek ezekre a kistestű ragadozókra, melyek saját maguknál jóval nagyobb zsákmányt is képesek elejteni, ezért nagyon sok pajzsdíszen, címerben is megjelennek a madármotívumok.