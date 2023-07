– Tizenkét éve dolgozom a nyírpazonyi idősek otthonában, szívesen vettem részt a képzésen, nagyon sok újdonságot hallhattunk, terepgyakorlatokat végeztünk, melyekkel közelebb kerültünk az idősgondozásban felmerülő problémákhoz – mondta el a Mokánszki Bernadett. Hozzátette, a demensek személyközpontú gondozása a legfontosabb, nincs két egyforma eset, segítséget kell nyújtaniuk a testi gondozásban, a kognitív zavarok enyhítésében, a lelki problémák feloldásában. – Akik demens emberekkel foglalkoznak, az átlagosnál is nagyobb empátiával dolgoznak – jegyezte meg a szakember.

Egymásra épülő képzések

Tovább folytatódott 2023-ban a demencia-gondozók képzése a vármegyében, Nyíregyházán az Egészség és Tudomány Bt. égisze alatt 24 demencia-gondozó vehette át OKJ-s bizonyítványát pénteken. Kiss Hedvig, mint a vizsgabizottság tagja elmondta, a résztvevők mindannyian sikeresen számot adtak tudásukról, sokuk gyakorlott ápoló- gondozó.

– Nem is az első, s nem is az utolsó képzést indítottuk, hiszen a hallgatók elégedettek a képzés minőségével, az oktatói stáb munkájával. Ez a képzés a szociális gondozó-ápoló alapképzésre épül, ez a jelentkezés feltétele. Akik sikeresen vizsgáznak, szociális intézményekben hasznosítják az itt megszerzett tudást, a kompetenciahatáraik betartásával – hangsúlyozta Kiss Hedvig. Ez azért is fontos, mert nem mindenki foglalkozik demens betegekkel, az állapot nem természetes velejárója az idős kornak, ellenben akit érint, egyéni-, és csoportos foglalkozásokkal, zeneterápiával, memóriajátékokkal, mozgásos tevékenységgel meg lehet bizonyos, veszni látszó képességeiket őrizni.

– A képzés során az ápolók-gondozók megtanulják azt is, hogyan kell a demens emberek családtagjait felvilágosítani, hogyan kell megértetni velük, hogy elengedhetetlen az idős beteg szakszerű ápolása. Azt szoktuk mondani, mi empátiával „gyógyítunk” és segítőkészséggel élünk, munkánk a megértésen alapszik. Ez a legfontosabb tulajdonság, amit a segítőszakmákban folyamatosan fejlesztenünk kell, ilyen képzésekkel is. Ebben a betegségcsoportban, a demencia súlyos formájával is nap mint nap találkoznak az ápolók-gondozók, amikor már nem tud beszélni az idős ember és van, hogy a tekintetéből kell olvasnunk, hogy megértsük, mit szeretne. Nagyon nehéz terület ez, emiatt is szükség van utánpótlásra, s az otthonokban is előírás alkalmazni demensek gondozásra specializálódott munkatársat– zárta Kiss Hedvig, aki személyesen gratulált a sikeres vizsgázóknak, s az ünneplés sem maradt el.

Megismerni a problémájukat

Élesné Szoták Nóra munkája során mindig is szerette volna megismerni a demens betegek viselkedését, ezért jelentkezett a képzésre. Úgy véli, ezáltal hatékonyabban tud velük foglalkozni.

– Nagyon fontos a hozzáállásunk, hogyan viszonyulunk a gondozotthoz, hogyan kommunikálunk velük. Ez mind-mind meghatározza az együttműködő-készségüket, hiszen egy idő után abból is veszítenek, sok család attól szenved, hogy az idős demens már nem hallgat senkire. A családtagok nehezen fogadják el, és nehezen ismerik fel a demencia jeleit. A feledékenység, a térérzékelés elvesztése, a mozgás lelassulása, az időzavar, a beszéd- és kommunikáció hanyatlása a leggyakoribb figyelmeztető jelek – mondta Élesné Szoták Nóra.

Magyarországon a demenciával küzdők körülbelül 200-300 ezren lehetnek. Az okokat illetően azt lehet mondani, hogy demenciát valójában minden olyan betegség okozhat, ami az idegrendszert károsítja.