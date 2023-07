Nem sok olyan reumatológiai problémákkal küszködő beteg van Nyíregyházán, aki ne ismerné dr. Czímer Éva Grétát. Az elmúlt kilenc évben az Aquarius Fürdőgyógyászat orvosigazgatója volt, előtte pedig számos beteg gyógyulását segítette a Jósa András Oktatókórházban. A Kelet-Magyarország napilapban is éveken át válaszolt az olvasók kérdéseire. Hamarosan új fejezet nyílik az életében, a fővárosban fogja folytatni reumatológus főorvosként, ebből az apropóból beszélgettünk vele.

Mikor döntötte el, hogy reumatológus szeretne lenni?

Már egészen kicsi korom óta orvos, konkrétan reumatológus szerettem volna lenni. Édesapámnak ízületi gyulladásos betegsége van, abban nőttem fel, hogy minden reggel és este tornázott, többször kísértük el az országos reumatológiai intézetbe. Láttam, mennyit küszködött ezzel a betegséggel, így már gyerekként az volt az álmom, hogy majd én leszek ennek a betegségnek a meggyógyítója, a „gyógymód feltalálója”. Emellett kicsi koromban gerincferdülésem volt, édesanyám nagyon komolyan vette, hogy foglalkozni kell vele, 8-9 évesen a nyíregyházi reumatológiai osztály tornatermében tornáztam. Akkor még volt saját fúrt kútja a kórháznak, és annak a gyógy­vizében fürödtek a betegek. Ahányszor beléptem a reumatológiai osztályra, mindig megcsapott a gyógyvíz illata, és minden alkalommal tudatosult bennem, hogy itt szeretnék dolgozni. A középiskola után sikeresen felvételiztem az orvosi egyetemre. Akkorra elindult a rezidensképzés, így olyan osztályokon fordulhattam meg, amik szervesen összefüggnek a reumatológiával, ilyen a rehabilitációs osztály, az ortopédiai osztály. Ugyanakkor az intenzív ellátásban, altatóorvos mellett is kellett dolgozni, valamint a mentőszolgálatnál. Így elég széles körű ismereteket adott a képzés, még ha utána a munkám a mozgásszervi betegek konzervatív ellátására összpontosult, nagyon jó belépőnek számított a sok-sok területen szerzett tapasztalat. Miután elvégeztem az orvosi egyetemet, pont volt egy szabad státusz a nyíregyházi reumatológián. A betegellátást 2006-ban kezdtem el. Aztán amikor az Aquarius Fürdőgyógyászat bővítése felmerült, komplex ellátást szerettek volna, amihez főállású reumatológusra volt szükség. Nagy örömmel vállaltam el a felkérést. Akkoriban kialakulóban volt a gyógyászat, ami immár kilenc éve működik, így gyakorlatilag a téglafalaktól kezdve részt vettem annak kialakításában.

Az egyetemi és a rezidensévek alatt más osztályok munkájába is belelátott, akkor sem jutott eszébe, hogy más terület felé vegye az irányt?

A reumatológia nem elsősorban a nagyon elismert vagy nagyon látványos része az orvoslásnak, hiszen vannak olyan területek, ahol aktívan beavatkoznak egy életveszélyes helyzetbe, ami szintén nem állt volna távol tőlem, de az a fajta munka egész embert kívánt volna meg, s felmértem, hogy miközben szeretnék embereken segíteni, szeretnék édesanya is lenni, a családra is időt fordítani, így maradtam az eredeti elképzelésemnél. A reumatológián olyan állapotú betegekkel találkozunk, akiknek az életminőségén tudunk javítani. Nekem ez nagyon fontos és elsődleges volt mindig, úgyhogy nem térített el a gyerekkori vágyamtól semmi.

Emlékszik még az első napjára a nyíregyházi kórházban?

Rögtön a mély vízbe kerültem, mert nyáron kezdtem, amikor a szabadságok miatt ketten maradtunk osztályos orvosok. Dr. Varju Tibor akkori osztályvezető főorvos kezei és munkássága alatt váltam igazi reumatológussá és tanultam ki a szakmát, aki országosan elismert szaktekintély volt. Nagyon jó híre van a nyíregyházi reumatológiának. A szakvizsgám előtt az ORFI-ban, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben voltam gyakorlaton, az ottani professzor megkérdezte, hogy ki honnan jött. Amikor megtudta, hogy Nyíregyházáról jöttem, csak annyit mondott: „akkor maga mindent tud”. Természetesen ez nem a személyemnek szólt, hanem egy megelőlegezett bizalom volt. Tudta, hogy Varju doktor úr kezei alól milyen diákok kerülnek ki.

Innen került aztán az Aquarius Fürdőgyógyászatra?

A fürdőgyógyászaton 2014-től dolgozom, kezdetben a fürdőházban volt a rendelés, hiszen akkor még épült a mostani hely. Tehát egy viszonylag új gyógyászatról van szó, de éppen ezért gyakorlatilag szállodai színvonalon gyógyíthattam a betegeket. A kezdetektől csatlakoztam a csapathoz, így láttam, hogy infrastrukturálisan is a maximumot próbálták meg kihozni a komplexumból, mi pedig a kollégáimmal a tudásunk és az emberségünk legjavát raktuk bele a gyógyításba. Nekem nagyon fontos volt, hogy ne csak egy sima kezelést kapjon a páciens, hanem emberileg is figyeljenek oda rá. Ebben minden munkatársam partner volt, a masszőröktől kezdve a takarító kollégákig. Nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy nemcsak fizikailag lettek jobban a betegek, hanem lelki felüdüléssel, teljes lazulással is együtt járt a gyógyulásuk.

Ön a Magyar Fürdőszövetség orvosi szakbizottságának is az elnöke. Hogyan került ebbe a pozícióba, és milyen feladatokat kell ellátnia?

A fürdőszövetség rendszeresen tart közgyűléseket, amikre én is jártam, így kerültem be. Sajnos kevés orvos kolléga vett részt ezeken a közgyűléseken, így ketten-hárman próbáltunk meg eredményeket elérni. Most volt újabb választás, bővítettük is, így már az orvosi szakbizottság fürdőgyógyászati szakbizottsággá, hétfős lelkes csapattá alakult. Szeretnénk a mindennapi működéssel kapcsolatos pozitív változtatásokat elérni.

Mire a legbüszkébb az elmúlt kilenc évben?

Arra az együttműködésre, ami a fürdőgyógyászatot ilyen magas színvonalra emelte. Amit elértünk, ahova fejlődött, nagyon fontos nekem, és sokat tettem is ezért. Mindig azon járt az eszem, hogy hogyan lehetne a gyógyászatot fejleszteni. A visszajelzések azt mutatják, hogy ez sikerült is. Így fájó szívvel változtatok, aminek elsősorban magánéleti okai vannak. Elkezdtem más jellegű tanulmányokat is folytatni, amik Budapesthez kötnek, nagyon megszerettem. Kiépült ott egy olyan ismeretségi köröm, akikkel hasonló az érdeklődésünk a gyógyvízkutatás területén, s ebben az irányban szeretnék továbbfejlődni. Tehát egyik szemem sír, a másik nevet. Nagyon szerettem itt dolgozni az Aquariusban, és biztos vagyok benne, hogy a kolléganő, aki átveszi a helyemet, hasonlóképpen fogja képviselni a gyógyászatot. Mindenkit továbbra is arra biztatok, hogy bizalommal és nyitottsággal vegyék igénybe a fürdőgyógyászat kezeléseit, szolgáltatásait.

Ha valaki a fővárosban jár, hol találja meg?

A Széchenyi gyógyfürdőben neveztek ki osztályvezető főorvosnak, ott fogom erősíteni a csapatot.

Milyen emlékekkel hagyja itt a gyógyászatot?

Az az igazság, hogy nem akarok közhelyeket pufogtatni, de csak szép emlékeim vannak. Nekem ez nagy ajándék, hogy itt tölthettem ezeket az éveket. Amikor 2014-ben felmerült, hogy a kórház kötelékéből jöjjek ki, nagy bátorság kellett hozzá, hiszen az Aquarius fürdőgyógyászatának szakmai vonaláért egy személyben én feleltem. Egy percig sem bántam meg, mert itt nemcsak kiírtam a kezeléseket, hanem napi szinten találkoztam a betegekkel nemcsak a rendelőben, hanem a gyógyászat egész területén. Nagyon jó érzés volt, amikor a folyosón megállítottak, megszólítottak és elmondták a tapasztalataikat, hogy mondjuk van, aki már a második kezelés után jobban érezte magát. A kollégákkal is nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, így tényleg csak szép emlékeket viszek innen magammal.