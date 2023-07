A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja ugyan véget ért, de a városlakók és az odaérkezők nem maradnak kiváló programok nélkül. Most szombaton 11 órától a művelődési központban Az oroszlánkirály meséje című gyermek musicalt láthatják a kicsik a Pesti Művész Színház – Fogi Színház előadásában. A történet főszereplője Szimba, a kisoroszlán, akit nagybátyja, Scar egy szurdokba csal. Mufasa a fia segítségére siet, és bár Szimbát megmenti, ő meghal. Scar elhiteti a kölyökkel, hogy ő a tragédia okozója, és azt tanácsolja neki, hogy fusson el, és ne is térjen vissza. Szimba elmenekül, és közben barátokra talál, és azt is megérti, hogy nem felelős az apja haláláért.

Remek színészek érkeznek

Ugyanezen a napon 20.30-tól a Refi Színpadon Márkus Alfréd, Nóti Károly, Nádasi László és Nemlaha György Maga lesz a férjem című zenés vígjátékát mutatják be a Pesti Művész Színház tagjai: Egyházi Géza, Fogarassy Bernadett, Andrádi Zsanett, Csengeri Attila, Gyurity István, Kalocsai Zsuzsa, a rendező pedig Koltai Róbert. A Maga lesz a férjem egy kedves szerelmi történet, amiből 1937-ben film is készült, és amit Márkus Alfréd kiváló dalai tesznek teljessé. Egy héttel később, július 22-én 20.30-tól, ugyancsak a Refi Színpadon egy örök klasszikus, Rideg Sándor és Tímár Péter Indul a bakterház című műve elevenedik meg a Turay Ida Színház előadásában. A vígjátékban a baktert a Jászai Mari-díjas Mikó István alakítja, Bendegúzt Boros Ádám játssza. Mellettük Győri Pétert, Szabó Anikót, Fehér Adriennt, Nyírő Beát, Bozsó Józsefet, Tóth Alexet s a szintén Jászai Mari-díjas Rusz Milánt is láthatjuk.