– Most is kint van a kollégánk egy külsős munkavédelmi szakemberrel az építkezéseken megnézni, hogy milyen körülmények között dolgoznak. Természetesen védőitalt mindig biztosítunk, ha nincs hőség, akkor is. Még azért ez a 31 fok nem annyira extrém, lesz még ettől melegebb is, de ahogy módunkban áll, átszervezzük a munkafolyamatokat úgy, hogy a lehetőségekhez képest minél kevesebbet legyenek a tűző napon a munkások. Ilyenkor árnyékos helyre húzódhatnak be, és az óránkénti 10 perc szünet mindig jár – fogalmazott Verebélyi János, és hozzátette: télen is gondoskodnak a munkásokról, akkor meleg teát kapnak a hidegben dolgozók.