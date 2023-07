A Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda június 28. és július 1. között Székelyföldön járt tanulmányúton. A program célja az volt, hogy újra szorosabb kapcsolatot ápoljon a Mustárház, a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda és a Csík Terület Ifjúsági Tanácsa. A vendéglátó szervezet tevékenységéről rengeteget megtudhattak a nyíregyházi fiatalok, akik főképp közélettel, rendezvényszervezéssel, médiában való megjelenéssel, egyetemisták toborzásával és a környékbeli más szervezetek összefogásával foglalkoznak. Betekintést nyerhettek a csíkszeredai Sapientia Egyetem életébe, valamint a helyi Fejlesztési Ügynökség fiatalokat támogató programjaiba. Mindezek mellett sikerült több helyi nevezetességet is meglátogatni, így jártak a Csíki Csipsz gyárban, csíksomlyói kegytemplomban, szépvízi Székely Határőr Múzeumban, viszont kötetlenebb programokban is volt részük, mert bobozás és trambulin park is szerepelt a napirendben. A fiatalok legközelebb Nyíregyházán, ősszel fognak találkozni, ahol a már elkezdett kapcsolatalakítást tudják majd folytatni, elmélyíteni ebben a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram által támogatott projektben.

- Mustárház -