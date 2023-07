Az előrejelzések szerint a következő napokban is megmarad a forróság, és a kánikulában nem csak a magunk, de a kisállataink egészségére is ügyelnünk kell. A nagy hőségben ugyanis a kedvencek ugyanúgy hőgutát kaphatnak, mint az emberek. Dr. Orosz Enikő kisállat-specialista mesélte el lapunknak, hogy vigyázzunk a kisállatokra, ha nagyon magasra kúszik a hőmérő higanyszála.

Óvakodjunk az aszfalttól!

A szakember elmondta, a hőségben az etetést és az aktív mozgást is a kora reggeli, illetve esti órákra kell időzíteni. – Persze, a városokban elkerülhetetlen, hogy napközben is levigyük a kutyust sétálni, de ezek csak pár perces mozzanatok legyenek, amíg az állat megtartja az egészségügyi szünetet. Ezt is olyan helyen tegyük, ami árnyékos, semmiképp a tűző napon, ahol a járdák és az aszfalt akár 60-70 fokos is lehet. A lekaszált füves területek is problémát okozhatnak, hiszen a gépek szétcsapják a kalászos gyomok magvait, és a hőségben pillanatok alatt megszáradva, a fülbe, szájba, a körmök közé jutva kellemetlenséget okozhatnak a háziállatoknak – hívta fel a figyelmet dr. Orosz Enikő. Kiemelte: sokan emiatt sétáltatják állataikat inkább a köves területeken.

– Ha kertes házról beszélünk, mindenképpen biztosítsunk árnyékos, hűvös helyet az állatnak, ám arra ügyeljünk, hogy ha egy pincébe vagy hideg garázsba engedjük be őket, egy takarót terítsünk alájuk, mert a majdnem teljesen csupasz hasukról könnyen felfázhatnak a házi kedvencek. A klíma helyes használatáról sokat lehet olvasni a nyári időszakban, és a tudatos felhasználás bizony a háziállatok esetében is fontos. A légkondi ugyanis nem tesz jót nekik, ha csak klimatizált helyiségben tudjuk elhelyezni őket a melegben, akkor ügyeljünk a berendezés beállítására, és arra is, hogy ne közvetlenül az állatra fújja a hideg levegőt. Az a legjobb, ha akkor hűtjük le a helyiséget, amikor sem ember, sem állat nem tartózkodik benne. A kánikulában érdemes több helyen is vizet kihelyezni a kedvenceinknek, hogy akkor is ivóvízhez juthassanak, ha véletlenül az egyik tálat kiborítják, esetleg kiürül – tanácsolta dr. Orosz Enikő.

Forduljunk szakemberhez!

A szakember arra is kitért, a nyomott orrú kutyákat és macskákat különösen megviseli ez az időszak, hiszen ők alapesetben is nehezebben kapnak levegőt.

– Ha észrevesszük kedvencünkön a hőguta jeleit, azonnal le kell hűteni tappancsait, a fejtetőt, a nyakat. Ugyanakkor a hátat, vesetájékot és a hasat szigorúan tilos. Ha nem javul az állapot, esetleg eszméletét veszti az állat, akkor azonnal állatorvoshoz kell fordulni, hiszen ebből a stádiumból még a szakembereknek is nehéz megmenteni a házi kedvenceket – hang­súlyozta dr. Orosz Enikő, akitől azt is megtudtuk, az utazás is nagyobb tervezést igényel ilyenkor, hiszen előfordulhat, hogy órákat kell várakozni az autóban a tűző napon.

A hőségben az aktív mozgást a kora reggeli, esti órákra kell időzíteni dr. Orosz Enikő