Vincze László 85 év ecsettel című kiállítása után két teljesen eltérő stílusú alkotó munkáiból nyílt impozáns tárlat a nyírmadai művelődési ház és könyvtár előadótermében. Szűcsné Bíró Csilla és Deák Tiborné Gabika nemcsak jó barátok, mindketten ugyanazt a hivatást választották: óvodapedagógusok. Igaz, Gabika nemrégiben nyugdíjba ment, de az együtt töltök évek, a kiváló munkakapcsolat és a közös hobbi – az eltérő gondolatvilág ellenére is – kihatott az alkotásaikra.

Szűcsné Bíró Csilla alkotásaira leginkább a pedagógusi munkássága alatt szerzett élmények, a gyerekekkel eltöltött idő volt nagy hatással. Fest, hiszen ezzel lesz egész élete, s azért, hogy önmagával összhangban maradjon. Az anya-gyerek szeretetkapcsolat és a mesevilág áll alkotásainak középpontjában, képei az év nagy részében a Nyírmadai Napsugár Óvodában is láthatók.

Deák Tiborné Gabika mandaláival mutatkozik be a nagyközönség előtt. A selyemfestményein látható szimbólumok, motívumok az univerzum eltérő aspektusait hordozzák magukban, melyek örömöt, lelki békét és megnyugvást adtak számára.

– Azért festek, mert gyógyítja a lelkem, megtalálom általa a kiutat a nehéz élethelyzetből, az elkészült képek szépségéből pedig folyamatosan töltekezhetünk – vallja. Az Alkotó óvodapedagógusok munkái című kiállítás július 28-áig látogatható.

KM