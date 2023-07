Manapság komoly értékkel bír, ha egy oktatási intézmény könyvformátumban összegzi a nemrég véget ért tanévet. A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium hűen a saját hagyományaihoz, 2023-ban is elkészítette a színes, tartalmas kötetét. Olyan gyűjtemény ez, amelyet érdemes sokszor átlapozni, mindegyik írásnak súlya van.

– Olyan természetesnek és kézenfekvőnek tűnnek a bevégzett tennivalók, szinte el sem hisszük, hogy újra lepergett egy év, iskolánk 105. tanéve – mondta Huszárné Kádár Ibolya intézményvezető, akit megható módon búcsúztattak el. – Fáradságos, sok-sok egyéni és kollektív erőpróbát hozó, mégis eredmény volt ez az év! Számokban is, de még inkább a közösségépítés milyenségében. Az előző tanév még a pandémia okozta világleállás utáni buzgó újrakezdésre épült, ez a mostani már a legjobb kezdeményezések elszánt és következetes folytatására, melyeket büszkén emlegetünk zrínyis hagyományokként. Sokszor és sokféleképpen próbáltuk megközelíteni identitásunk lényegét: nyitottság, elfogadás, figyelem, otthonosságérzet. Hiszünk az ókori kínai bölcs igazában: „Az az igazi tanítás, ami megérinti az életet!" A teljes zrínyis közösségnek köszönöm, hogy ebben az évben is többet akartak és tettek annál, mint amit az adottságokkal megvalósítani lehetett. Az évkönyv portréi, beszámolói természetesen nemcsak temérdek munkáról, hanem mindig személyes élményekről, az életünkről is szólnak. A statisztikai alapú hivatalos értesítő műfaja helyett ezért választottuk kiadványunk keretéül a családiasabb kalendárium-jelleget – jegyezte meg Huszárné Kádár Ibolya, akiről Kobzos István intézményvezető-helyettes a következőt írta róla: „Több mint negyvenéves tevékenysége visszatükrözi az elmúlt négy évtizedben a köznevelésben lezajló reformokat. A tanulóközpontú szemlélete, a diákok iránti szeretete, a szakmai elkötelezettsége és nem utolsósorban a Zrínyibe vetett hite a nevelőtestületet is hozzásegítette ahhoz, hogy a Zrínyi személyes kötődésekkel átszőtt, erős önazonossággal rendelkező, rugalmas szemléletű és megújulásra kész iskola legyen”.