Itt a nyár, és ezzel együtt a kánikula is. A legjobb lenne vízparton tölteni ezeket a heteket, de sajnos nem mindenkinek van erre lehetősége, és a szabadságok száma is véges. Így a nagy hőség idején is muszáj munkába járni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján hőségriasztást, annak fokozatát, valamint az érvénybe lépés időpontját és annak várható időtartamát az országos tisztifőorvos jogszabályi felhatalmazás útján adja ki. Mind az irodában dolgozóknak, mind a kinti rekkenő melegben munkálkodóknak biztosítani kell a megfelelő munkavégzéshez szükséges feltételeket. Az irodai dolgozók a légkondicionálók segítségével némileg könnyebb helyzetben vannak, szabadtéri munkavégzés esetén pedig létfontosságú az előírások betartása, hiszen ilyenkor a meleg mellett az erős napsugárzásnak is ki vannak téve a dolgozók. Munkáltatókat kérdeztünk meg arról, hogy hogyan biztosítják a megfelelő munkakörülményeket a szabadban dolgozók számára.

Folyamatos ellenőrzés

Lapunk kérdésére Verebélyi János, a Selyem-Ber Kft. tulajdonos elmondta, hogy mivel ingatlanok teljes körű generálkivitelezésével foglalkoznak, nagyon sok munkás a szabadban dolgozik. A munkavédelmi szakértőjük folyamatosan ellenőrzi, hogy a munkaterületeiken, az építkezéseken minden előírást szigorúan betartsanak.

– Most is kint van a kollégánk egy külsős munkavédelmi szakemberrel az építkezéseken megnézni, hogy milyen körülmények között dolgoznak. Természetesen védőitalt mindig biztosítunk, ha nincs hőség akkor is. Még azért ez a 31 fok nem annyira extrém, lesz még ettől melegebb is, de ahogy módunkban áll átszervezzük a munkafolyamatokat úgy, hogy a lehetőségekhez képest minél kevesebbet legyenek a tűző napon a munkások. Ilyenkor árnyékos helyre húzódhatnak be, és az óránként 10 perc szünet mindig jár – fogalmazott Verebélyi János, és hozzátette: télen is gondoskodnak a munkásokról, akkor meleg teát kapnak a hidegben dolgozók.

Korlátlan víz

Köles Zoltán, a Köles és Fiai Kft. ügyvezető tulajdonosa elmondta, hogy mennyiségi korlát nélkül biztosítják az ásványvizet a munkásoknak, szénsavas vagy szénsavmentes formában is. Térkövezéssel és kertépítéssel foglalkoznak, jelenleg öt városban dolgoznak körülbelül ötven munkásuk. – Amennyi vízre csak szükségük van, annyit kapnak a munkások, így két-három hét alatt 3-4 raklap ásványvíz is elfogy. Munka előtt reggelente amennyit szeretnének, felvehetik a telephelyen. Munka közben óránként 10-15 perc pihenő mindig jár. Természetesen ilyenkor árnyékba húzódhatnak, de ha megoldható, akkor légkondicionált helyiségbe mennek be. Sok esetben a munkavédelmi előírás kötelezővé teszi a munkavédelmi sapkát és a hosszú szárú nadrágot, de ahol nem, akkor rövidnadrágban dolgozhatnak – részletezte Köles Zoltán, és kiemelte: van amikor a hőség miatt átszervezik a munkafolyamatokat, hajnal négykor kezdenek a munkások, és már 13.00 órakor mehetnek haza.

Megfelelő hőmérséklet

– Ez a hőség valóban megviseli a szervezetet, cégünk számára a legfontosabb dolgozóink egészsége – fejtette ki Csőri Zsolt, a KE-VÍZ 21 zRt. minőség-, környezetirányítási és MEB irodájának vezetője.

– Az előírtaknak megfelelően a kritikus hőmérséklet felett biztosítunk óránként legalább tíz perc pihenőidőt, mégpedig lehetőleg árnyékos, hűvösebb helyen. Ilyen kánikulában a legfontosabb a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele. Dolgozóink számára mi is biztosítjuk ezt ivóvíz formájában, hőségriadó idején korlátlan mennyiségben, megfelelően lehűtve, amihez az építési területek konténereiben hűtőszekrények vannak elhelyezve. A szabadban ajánlott a lazább, de az előírásoknak megfelelő munkaruha – mondta Csőri Zsolt és megjegyezte: az irodai dolgozóknál a megfelelő hőmérsékletet klímaberendezésekkel biztosítják.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya által működtetett, ingyenesen hívható zöld számon: 06 80 204 292 tájékoztatást nyújtanak keddi és csütörtöki munkanapokon 8:30 és 16:00 között a munkavédelemmel kapcsolatos jogosultságokról és kötelezettségekről a munkáltatók, a munkavállalók, az érdekképviseleti szervek részére, és mindenkinek, akik a munkavédelem kérdései iránt érdeklődnek. Részletes útmutatásért érdemes az www.ommf.gov.hu oldalon közzétett munkavédelmi tájékoztatást is átolvasni.