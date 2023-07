Érkezés után fél órával tiszteletbeli tagként mi is megkaptuk a törzsi nevünket, így már Bölcs Szandra és Sárkányok barátja Sándor beszélgetett a sonkádi autista élménytábor lakóival kedd délelőtt. Ahogy az elmúlt három évben, az idén is ország minden tájáról érkeztek családok a Túr-parti kempingbe. Öt napot töltenek az átlagember szemében kellemes, de egy idő után talán ingerszegény környezetben, arról azonban nem szabad megfeledkeznünk, hogy ami másnak egy unalmaska sátrazást, az nekik egy új világot jelent. Vannak ugyanis olyan autista gyermeket nevelő családok, melyek még soha ezelőtt nem vállalkoztak ekkora útra.

– Ez a negyedik Élj – Együtt lenni jó! autista családi fejlesztő élménynyaralás, amin tíz család, összesen negyvenketten vesznek részt, és egy közel harminc tagú stáb – szervezők, terapeuták és önkéntesek – viszi a vállán a tábort. Ezek egytől egyig olyan családok, akik korábban még nem jártak itt, sőt, még soha nem voltak nyaralni. Múlt szombaton költöztünk be, vasárnap volt az első terápiás nap, a hétfőn kezdtek megnyugodni, mostanra pedig már érezhetően kevésbé feszültek, leengedtek, nem pánikolnak azon, hogy biztosan jó-e nekik ez az egész. Végre elhiszik, hogy itt vannak, olyan családok között, akik ugyanazzal küzdenek a mindennapokban, mint ők – mosolygott kissé fáradtan az élménytábor ötletgazdája, szíve és motorja, Wermeser „Szárnyaló” Anita.

Érintett szülőként, kislánya diagnózisa után elkezdte beleásni magát a témába, és azzal kellett szembesülnie, hogy az autista gyermeket nevelő családok nagy része szétesik, a barátok lassanként felszívódnak, a szülők pedig egyedül maradnak. Gyakorlatilag a négy fal között élik az életüket, hogy ne kelljen a rosszalló tekintetek kereszttüzében magyarázkodniuk, ha az autista gyermek sikítva tépi magát a buszon vagy a bevásárlóközpont közepén, mert telítődött az idegrendszere a zajokkal, fényekkel, szagokkal. A Vízityúk Egyesület elnökeként és gyakorlott vízitúra-szervező azt találta ki, hogy ha nincs más lehetőség, ő maga szervez tábort ezeknek a családoknak. A kezdeti nehézségekkel megküzdve sem lett könnyebb dolga az évek során, de ez nem szegte kedvét, az idén két turnust is szeretett volna szervezni, az infláció azonban keresztül húzta a számításait. Ebből az egy hétből kell hát kihozni a maximumot, és úgy tűnik, sikerülni is fog.

– Ebben az évben is többféle terápiás foglalkozáson vehetnek részt az érintett gyerekek, de ahogy korábban, most is külön szakemberek foglalkoznak a szülőkkel, testvérekkel. A terapeuták, önkéntesek segítségével jut néhány órájuk kizárólag egymásra, sétálhatnak, beszélgethetnek, frissítő masszázst vehetnek, lemehetnek a Túrra, nem kell aggódniuk, hiszen jó kezekben hagyták az egyébként sokszor állandó figyelmet igénylő „autijukat” – magyarázta Anita, aki az idén új ösztönzőrendszert talált ki.

– Tyúktallérokat lehet gyűjteni minden fejlesztő foglalkozás után, tehát, ha anya elmegy egy gyógymasszázsra, a szülők beülnek családterápiára, ők is kapnak egyet-egyet. A tyúktallérokat minden nap vacsora után különböző értékű ajándékokra lehet beváltani a könyvektől a társasjátékon át a napszemüvegig vagy kulacsig. Mindenki nagyon lelkes, a tábor törzstagja, Enci lányom, akit évekig semmiféle terápiára nem lehetett bedugni, az első nap összegyűjtött öt tallért, majd miután beváltotta, közölte, hogy ez őt nem érdekli a továbbiakban, mégis, másnak a duplájával érkezett a telepakolt polchoz. Úgyhogy az én gyermekem is hatalmasat lépett itt előre.

Lépések… így araszolnak előre a szülők is, akik Anita szerint nem félve, egyenesen rettegve érkeztek, amit aztán óráról órára, vékony rétegekben hámoznak le magukról. Lassanként megnyugszanak, mert tudják és érzik, jó helyen vannak, és a rémisztő bizonytalanság ellenére jó ötlet volt pályázni az élménynyaralásra.

– Ahogy minden évben, az autizmusban érintett gyermek most is ingyen táborozik nálunk, a család többi tagjának pedig az egy főre jutó átlagkereset alapján állapítottuk meg a díját. Ez alapján fejenként 90, 50 vagy 30 ezer forintot kellett fizetniük, és ez az összeg határozza meg azt is, hogy a jövőben mikor pályázhat újra sikerrel – avatott be a részletekbe a szervező. Hozzátette: közel ötven családból, többféle szempontot alapján választották ki azt a tízet, amely beköltözhetett a Kis-Túr kempingbe. A tábornyitás előtt azonban számos problémára kellett megoldást találniuk, méghozzá gyorsan.