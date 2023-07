Ötnapos napközis angol tábornak adott otthont a csengeri művelődési központ. A gyerekek Gaál-Kimák Gréta és Balogh Ágnes oktatók vezetésével napi két tematikus angol órán vehettek részt, emellett különböző szabadidős programok is színesítették a tábort. Ilyen volt a Carpathian Companions interaktív harci bemutatója is, ahol a vikingek világával ismerkedhettek meg a táborozók. A gyerekek hamar választottak maguknak kedvencet a harcosok közül, akiket aztán hangosan biztattak a bemutatók alatt, sőt, ők maguk is bekapcsolódhattak a csatába.