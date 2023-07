Kocsordon, a Szabadság utcai lakásomban élek évek óta. Szemben lakik velem a Szabó házaspár, akiket két aranyos gyermekkel áldotta meg a jó Isten. Hét évvel ezelőtt a nagyobbik fiú, Ármin elkezdte „rúgni a labdát”. Mindig hallottam tőle, hogy én is olyan leszek, mint Dzsudzsák. Valóban, a gyermek szépen fejlődött, szülei elvitték őt Kisvárdára. Azóta a fiú a korosztályos csapatával több külföldi országba is eljutott. Nagyon megható és csodálatos dolog, ha valakinek így teljesül az álma. Bízom benne, hogy megmarad a kitartása és jó futballista lesz belőle. Nagy öröm ez a szüleinek is, hogy így végig kísérhetik gyermekük fejlődését. Én is szeretném őket is és a gyermeket is biztatni, higgyenek és bízzanak, tegyenek meg mindet, hogy az meg is valósuljon! Persze, ha nem is lesz válogatott focista, de ember lesz, kitartó, becsületes, szorgalmas. Gratulálok neki!

Tarcali Sándorné