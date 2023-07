Szép szerelmi történetet láttam nemrégiben az egyik televíziós műsorban. Egy házaspárt mutattak be, egyikőjük 100, a másik 104 éves volt. Mint kiderült, már régen ismerték egymást, de a sors úgy hozta, hogy csak idősebb korukban, 26 éve mondták ki a boldogító igent. Fiatalosan, kisimult arccal álltak a kamera előtt. Vidáman, de egymásért aggódva nyilatkoztak. Úgy gondolom, ebben a rohanó világban követendő lehetne mindez a fiatalok számára. A sírig fogni egymás kezét, mostanság nem mindig divat. Oly hamar elhangzik: „Jó, akkor váljunk el!” Biztos, hogy az említett idős házaspár között is voltak s vannak apró nézetkülönbségek, viták. De ők mindezek fölé tudnak emelkedni mindig, s marad az örök szerelem. Bizony, szomorú a felelőtlen szembefordulás, ami jellemzi most az embereket, mert könnyen tragédiába torkollik a féltés. Látjuk, halljuk, megölte társát a féltékenység, a vita hevében. Emberek! Mire való ez? Az élet csak ennyi? Régebben generációk nőttek fel egymás mellett, természetes volt a szeretet és a figyelem, az egymás segítése. Most hamar jön a váltás, de mi a biztosíték, hogy az új társ jobb lesz?

Sz. Ilona