Egy különleges, nemrégiben alakult egyesület mutatkozott be kedd délután Mátészalkán, a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház dísztermében: a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület itt tartotta a mátészalkai termelői boltja és kreatív szolgáltató irodája megnyitó ünnepségét. A rendezvényen részt vett dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere, Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke és Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság elnöke is.

– Hetek óta érdeklődve figyeltem, mi fog ott megszületni. Szatmár fővárosának a polgármestereként, de tősgyökeres szatmári emberként is szívügyemnek tekintem, hogy Mátészalkának és térségének értékeit megőrizzük, de közben olyan köntösbe is öltöztessük, ami vonzóbbá teszi ezt a vidéket, még jobban felkelti az érdeklődést a kincseink iránt. A Fény városa, a Hollywood bölcsője a szlogenünk, az ehhez kötődő rendezvényeink is ezt a célt szolgálják. Azon dolgozunk, hogy Mátészalka neve még ismertebb legyen. A Fényes Napok, a nemzetközi filmfesztivál, és számos esemény megvalósult és a folyamatban lévő fejlesztéseink a város turisztikai vonzerejének növelését szolgálják. Nekünk, akik itt élünk a Tündérmezőn, ahogy Móricz Zsigmond nevezte az országnak ezt a csücskét, sok kötelességünk van: a hagyományok megőrzése mellett elengedhetetlen a megújulás, a fejlődés, és annak elérése, hogy az újabb és újabb generációk is kötődjenek ehhez a vidékhez, itt képzeljék el az életüket. Fontos, hogy biztos megélhetést találjanak, tudásukat, tehetségüket itt kamatoztassák. Ez Mátészalka és Szatmár-Bereg jövőjének is a záloga – fogalmazott dr. Hanusi Péter. Köszöntője végén kiemelte, a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület munkatársai és a szorgos szatmár-beregi kézművesek, akik megtöltik majd termékeikkel az üzlet polcait, ehhez járulnak hozzá, erre mutatnak jó példát.