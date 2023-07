Míg 2022-ben komoly drágulás volt tapasztalható a klímaberendezések piacán, ugyanis 2021-hez képest akár 35-40 százalékkal is megdrágultak a klímák, addig az idén visszaestek az árak.

Lapunk szakembereket kérdezett meg arról, mi a tapasztalatuk az idén nyáron a lakosság klímaigényeivel kapcsolatban, és mire számítson, aki még most, a kánikula beindulása után szereltetne be légkondicionáló berendezést a házába, lakásába, irodájába.

A nyíregyházi Tóth Norbert szerint a tavalyi évhez képest országosan mintegy hatvan százalékkal esett vissza a bekötések száma, ennyivel kevesebben keresik őket is. A Fehérgyarmaton és környékén dolgozó Juhász András is hasonló tapasztalatokról számolt be.

Tóth Norbert még Nyírbátorban sajátította el a szakma alapjait

Visszaesett a klímapiac

– Az elmúlt napok kánikulai időjárása kicsit javított a helyzeten, de ha valaki most felhív, két hét múlva már tudok menni, és beszerelem a klímát. Tavaly ilyenkor ez esélytelen volt, aki júliusban kapcsolt, várhatott szeptemberig – fogalmazott. Tóth Norbert hozzátette, az állami támogatás megszűnése és az erőteljes infláció mind hozzájárultak ahhoz, hogy visszaesett az idén a klímapiac.

Tóth Norbert tíz éve van a szakmában, az alapokat a nyírbátori Bethlen Gábor-technikumban tanulta. Az alapképzés, a szellőző- és klímaberendezés-szerelő szak négy évig tartott, erre jött a kétéves villanyszerelői, illetve az egyéves hűtőklíma- és hőszivattyúrendszer-szerelő szak.

Elmondta, tavaly durván megemelkedett a klímaberendezések ára a nemzetközi valutahelyzet, a forint alacsonyabb árfolyama miatt, 34 százalékot is drágultak a külföldről behozott eszközök, most pedig ahhoz képest esett vissza 10 százalékot az áruk.

– Amire mindenki figyeljen, hogy lehetőleg olyan szakembertől vásároljon, aki be is szereli a klímát, így a garancia megmarad. A keleti országrészt most ugyanis elárasztották a Romániából olcsón behozott termékek, amikre nincs garancia. És ha netán elromlanak, igencsak drága a javításuk, 80-100 ezer forintba is kerülhet – hívta fel a figyelmet.

Fűteni is lehet vele

Tóth Norberttől az aktuális árak felől érdeklődtünk. Megtudtuk, egy oldalfali split klíma ára 280 ezer forint körül mozog, ehhez jön még a beszerelés, aminek az ára attól is függ, hogy milyen az elhelyezkedés, kell-e falat átfúrni. – Az alapmunkadíj 70 ezer forintnál kezdődik – tette hozzá.

A Norbi Klíma ügyvezetője szerint bizonyos esetekben jobban megéri klímával felfűteni akár egy nagyobb lakást is. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a készülék energiaosztály-besorolására is figyeljünk oda, valamint a SCOP-értékre, ami nagyon sokat számít télen. Ez az érték mutatja meg a készülék hazai időjárási viszonyokra és a teljes fűtési szezonra vonatkoztatott energiahatékonyságát, azaz, hogy 1 kW elektromos energiából hány kW hőenergiát állít elő a készülék. Minél magasabb ez az érték, annál takarékosabb a klíma szezonra vonatkoztatott fűtése.

– A 4,0-s vagy azt meghaladó SCOP-érték már takarékos fűtést jelent, természetesen a magasabb SCOP-érték magasabb árral is párosul, azonban az árkülönbség a készülék élettartama alatt bőven megtérülhet. Megéri olyan klímát beszereltetni, amelyik nyáron hűt, télen pedig fűt. Ugyanis energiafelhasználás és árak szempontjából sokkal kedvezőbb, mint akár a gázfűtés, akár másik elektromos fűtés. Persze, az sem mindegy ilyenkor, hogy milyen a ház tetőszigetelése, homlokzati szigetelése, vagyis a hőterhelése és hőtartása, a tájolása, ez mind befolyásolja egy klímaberendezés hűtési, illetve fűtési hatásfokát. Mostanában a legtöbbet ilyen gépeket szereltem be, nagy rájuk az igény. Egy 100 négyzetméteres házat havi 30 ezer forint költségből már ki lehet jól fűteni télen vele. A hűtése ugyanennek jóval kedvezőbb, ahhoz elég 2 darab két és feles, vagyis összesen 5 kW-os berendezés – mondta a szakember.

Ez a második éve

Juhász András Fehérgyarmaton és környékén vállal klímafelszerelést. Mint azt lapunknak elmondta, édesapjával közösen vágott bele a „bizniszbe”, a mostani a második szezonjuk.

– Már most egyértelműen látszik, hogy tavalyhoz képest visszaesett a kereslet a klímákra, talán a kánikulai napok beköszöntével élénkült valamelyest a forgalom, így panaszkodni azért nincs okom, folyamatosan csörög a telefonom – adott helyzetértékelést a szakember, aki hozzátette, ő mindig felhívja az ismerősök, leendő ügyfelek figyelmét, hogy ne a nyár közepén kapjanak a fejükhöz, hogy gyorsan kell egy klíma, hanem érdemes már tavasszal elintézni a beszerelést.

– A legfelkapottabb márka termékeit keresik a legtöbben, annak is a 2,5 kW-os fajtáit, ez nyáron hűt, télen besegít a fűtésbe. Ennek a modellnek a beszerzési ára most a piacon 300 ezer forint körül van, erre jön rá a munkadíj és az esetleges anyagköltség – tudtuk meg.

Juhász András a klímákon felül napelemes rendszerek kiépítésével is foglalkozik. Mint mondta, itt tavaly év végén alaposan megtorpant a piac, most újra van egy kis élénkülés.

– Tavaly volt egy magánszemélyeknek kiírt pályázat, amiből a kivitelező cégek most „látnak” pénzt, így valamelyest több a megrendelés az ilyenfajta munkára – zárta a fehérgyarmati szakember.