A fogyatékkal élő gyerekeket nevelő családok számára komoly teher, hogy nem tudják, fiatal felnőttként mihez kezdhetnek a Down-szindrómával élők vagy az autisták – érintett szülőként Kisari Károly is érzékeli ezt. A Rejtett Kincsek Down egyesület elnöke Toledóban rátalált egy olyan programra, ami ezeket a fiatalokat munkához juttatja, s amit hamarosan Nyíregyházán is elindítanak. A részletekről podcastünkben beszélt.