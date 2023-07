Néha azt tapasztalja az ember, hogy megyénknek erről a vidékünkről kicsit „lesajnálva” szólnak azok, akik nem ismerik ezt a részt. Pedig itt Fehérgyarmat környékén is „teremnek” kimagasló tudással, szakértelemmel, emberséggel bíró egyének. Mint az alább is látható, gazdag ez a vidék talpraesett emberekben. Esetünkben egy hölgyről van szó, aki saját példáján keresztül mutatja be rátermettséget, hogy minden helyzetben és időben, feltalálja magát, ezzel is bizonyítva, nemcsak szép, de ügyes is lehet valaki. Ő Mórucz Lászlóné Julika, aki a tájra jellemző tészták készítésének a nagymestere lett!

Az ételek között keresgettem

– Fehérgyarmaton születtem 1969-ben – kezdi bemutatkozásként. – Boldog feleség és két csodálatos leánygyermek édesanyja vagyok. Tanulmányaimat a helyi a Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem. Eddigi életemben mindig kereskedéssel, üzletkötéssel foglalkoztam. Egy idő után belefáradtam és elgondolkodtam azon, mi lenne, ha én állítanék elő valamilyen termékeket. Sokáig tanakodtam, hogy mibe kezdjek. Valami olyan dolgot akartam készíteni, amit szeretnek az emberek, szívesen vásárolnak, nem kell „házalni” vele. Mivel háziasszony vagyok, ilyen szemmel kezdtem átgondolni a lehetőségeket. Arra az elhatározásra jutottam, hogy mindenki szereti a finom ételeket, melyeket vagy maga készít el, vagy mással készíttet el és ő csak elfogyasztja, ezért itt kell „kereskednem” – teszi hozzá.

– Vannak olyan élelmiszerek, melyek „igen időigényesek”, de nagyon ízletesek.

Mivel jelenleg a retró időszakát éljük, én is a múltban, a tészták világában kezdtem el keresgélni. Mi az, amit szeretünk, de sok időbe kerül elkészíteni, mi az, amit, ha nem fogyasztunk egyre jobban feledésbe merül? Hosszú töprengés után megtaláltam a választ. Az első a kötött tészta, amit „betétként” fogyasztunk, zöldséglevesbe, húslevesbe, gulyáslevesekbe, de igen fáradságos és időigényes elkészíteni.

– A második a szilvalekváros derelye, amit saját „nem tudom” szilvából főzött lekvárral kell megtölteni, majd a főzést követően sóval, vagy cukorral ízesítve, megszórva egy kis pirított morzsával tálalni.

Két keze munkája

A harmadik a nudli néven ismert burgonyás tészta volt, melyet szintén sokféleképpen lehet felszolgálni. Például: pirított káposztával, gyümölcsízzel, túróval és még sok más dologgal – sorolja a sok finomságokat a vállalkozó gazdasszony.

– Tele reményekkel, izgalmakkal indítottam el vállalkozásomat 2020 nyarán. Először csak közeli ismerősöknek készítettem, majd az interneten már egyre többen jelezték igényüket távolabbról is. Ma már a fehérgyarmati piacon is megtalálhatóak a termékeim. Ezeket a tésztákat saját magam, a két kezem munkával készítem. Ezek nem tömegtermék, ezek egyediek. Nagyon sok fáradsággal járó tevékenység ez, de amikor a vásárlók megelégedve jönnek a következő adagért is, nagyon jó érzés – fejezi be Julika néni.

E. Nagy István