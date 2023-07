Nyíregyháza és Ivano-Frankivszk testvérvárosi kapcsolata régre nyúlik vissza. A magyar és az ukrán város jó viszonyt ápol gazdasági és kulturális téren is, most pedig a humanitárius segítségnyújtás keretében Nyíregyháza egy ötnapos táborozási lehetőséget ajánlott fel Ivano-Frankivszkban élő gyerekeknek. A 30 fős csoport, 25 gyerek és 5 felnőtt kísérő már hétfőn megérkezett Nyíregyházra, kedden reggel a városházán köszöntötte őket dr. Ulrich Attila alpolgármester. A vendégül látott gyerekek egy része félárva vagy háborús sebesült szülő gyermeke.

– Köszöntelek titeket Nyíregyházán, a városházán, remélem, az utazás fáradalmait kipihentétek és kellemes volt a megérkezés. Remélem, hogy az időjárás is kedvez majd a programokhoz itt, Magyarország hetedik legnagyobb városában – köszöntötte az Ukrajnából érkező gyerekeket dr. Ulrich Attila alpolgármester. Majd sorolta a város nevezetességeit, a Nyíregyházi Állatparkot, a Sóstói Múzeumfalut, az Aquarius fürdőt, melyeket sorra megnéznek és kipróbálhatnak a vendégek. Azt javasolta a fiataloknak, ismerkedjenek a helyiekkel, élvezzék a nyíregyháziak vendégszeretetét, beszélgessenek sokat, sétáljanak nagyokat, s próbáljanak pihenni, letenni az otthoni gondokat, nehézségeket. Aki pedig jól érzi majd magát nálunk az elkövetkező 5 napban, jövőre visszatérhet hozzánk, Nyíregyháza mindenkit szeretettel vár. Végül megjegyezte, neki mindig is tetszett, amikor egy fiatal a saját népviseletét hordja, látja, nagyon sokan ukrán népviseletet öltöttek magukra, ezzel is kifejezik hazájuk iránti tiszteletüket, szeretetüket.