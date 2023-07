Az alelnököt követően a város alpolgármestere is mondott néhány gondolatot, amellyel az egészségügyi dolgozók munkáját méltatta, s ráirányította a figyelmet alkalmazkodókészségükre, csapatmunkájukra.

Ezt követően, az Országos Kórházi Főigazgatóság ( OKF) nevében, s mint egykori vezető és kolléga, dr. Szondi Zita, az OKF főigazgató-helyettese gratulált a díjazottaknak. Mint elmondta, nagy örömmel jött haza, hiszen részese lehet kollégái sikereinek, azokénak, akiket ő mélyen tisztel. Majd így folytatta:

– Nyíregyházán és ebben a vármegyében a kórházakban olyan csapat van, amely mindenre képes. Mi magunk is és az egészségügyi rendszer is állandóan változik, ebben a változásban benne van a fejlődés lehetősége, amit ki kell használnunk. Ilyen például a digitalizáció, a robottechnológia, a mesterséges intelligencia, mely hamarosan segíti a munkánkat. Ezek tehát mind új kihívást és egyben lehetőséget is jelentenek, biztosíthatják számunkra az utánpótlást és azt, hogy a tudásunkat átadhassuk a jövő nemzedékének. Gratulálva a munkájukhoz, azt kérem önöktől tisztelettel, hogy szakmai igényességgel tekintsenek a munkájukra, és Semmelweishez hasonló elkötelezettséggel dolgozzanak tovább – tette hozzá.

Mindenkinek jár az elismerés

Dr. Erdélyi Ágnes telephelyi orvosigazgató-helyettes is kitért arra, hogy az egészségügy csapatmunka, az orvosokon kívül az ápolók, a mentősök és a háttérben dolgozók munkája egyaránt elismerést érdemel.

– Az ünnepi percek az öröm percei, amikor eltávolodunk napi problémáktól, nehézségektől, felidézzük a sikereket, felemelő pillanatokat, a gyógyuló beteg mosolyát. Munkánk ma már nem magányos hősök küzdelme, hanem a közösség együttes erejének a győzelme. A közösség, akiknek tagjai kiegészítik egymást, mindenki másképpen járul hozzá a sikeres gyógyításhoz. Az egészségügyi dolgozók sokfélesége egy egységes, áldozatvállaló csapatmunkában mutatkozik meg, ahol az egyén érdekeit felülírja a betegellátásért érzett felelősség. Sajnos, sokan elfáradtak, elhagyják az egészségügyet, betöltetlen helyük pedig tovább feszíti a munkatempót, a rendszerben maradók hivatástudatának köszönhetően hidalhatók át a nehézségek – mondta dr. Erdélyi Ágnes, majd feltette a kérdést: Vajon mit gondolna Semmelweis Ignácz, ha betekintene a mai egészségügybe? Eljátszott a gondolattal, hogyan vélekedne az egykori orvoszseni a mai, rohamtempóban fejlődő orvostudományról, büszke lenne rá, hogy egy orvostudományi egyetem viseli a nevét, rácsodálkozna a tudomány 21. századi eredményeire?

Semmelweis emberek millióinak mentette meg az életét azzal, hogy megoldást talált a fertőzések leküzdésére. Higiéniai intézkedéseit saját korában megkérdőjelezték, holott a kézfertőtlenítés ma is alapvető fontosságú a fertőzések leküzdésében. Végezetül arról is szólt, az elismerés minden dolgozónak jár, hiszen évek óta teszik a dolgukat, kitartottak a pandémia alatt, és az azt követő visszarendeződés idején, és helyt állnak most is. S vannak olyan dolgok is, ami öröm – július elsejével érkezhet az újabb bérrendezés az egészségügyben, épül a nővérszálló, újabb eszközökkel gazdagodtak a kórház osztályai.

Semmelweis Nap 2023 – kitüntetettek

Dr. Andrási Csaba

Dr. Bélteczki Zsuzsanna

Dr. Bugarin-Horváth Balázs

Csákiné Dudás Enikő

Dr. Csedreki László

Csemeczkiné Halmi Éva

Dr. Demjén Olga

Dr. Dorogi Edit

Fodor Demeterné

Dr. Fülöp Erika

Dr. Győrfi Anita

Dr. Juhászné Dr. Gerliczki Andrea Mária

Dr. Jurkinya Róbert

Dr. Kassay Anett

Katóné Maroda Erika

Dr. Kavalecz Fatime

Dr. Kertes János

Királyné Sebestyén Anita

Dr. Nagy Lajos László

Dr. Nagy Sándor

Nagy Tibor

Dr. Osztrovszki Tímea

Páll Csilla

Paraicz Tamásné

Dr. Péterfai Dávid

Sebők Miklós József

Dr. Tarapcsák Dóra

Dr. Tóth Lajos Barna

Valkovicné Tamási Tünde

Vitkai Éva

Adjunktusi kinevezést vettek át:

Dr. Balogh Zsuzsa

Dr. Győrfi Anita

Dr. Hegedüs László

Dr. Molnár László

Szászné Dr. Meleg Judit

Főorvosi kinevezést kaptak:

Dr. Benke Balázs

Dr. Czine Zsigmond

Dr. Czirják Krisztián

Dr. Ferencz Ákos Gergő

Dr. Illyés- Zjátyuk Irén

Dr. Karászi Gyula

Dr. Klicsu László

Dr. Kocsis Csilla

Dr. Nádorvári Mónika

Dr. Oszicsánszky Mihály

Dr. Polocsányi Béla

Dr. Pólya Endre

Dr. Répási Krisztina

Dr. Révész Mercédesz

Dr. Takács Gyöngyi

Dr. Varju Lóránt

Dr. Vas Viktória