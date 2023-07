– A Honvéd utcai bölcsődét korában egy civil szervezet működtette, majd 2019-ben került vissza az önkormányzathoz az épület. A megyeszékhely önkormányzata egy évvel később nyert egy pályázaton, s a közel 600 millió forintos támogatásból kelhet új életre az épület – árulta el lapunknak dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere hétfőn az épülő Honvéd utcai bölcsőde munkálatainak bejárásán. Mint mondta, nem csupán felújítják a meglévő ingatlant, hanem új elemeket is építenek, és a bővítésnek köszönhetően három, egyenként 12 gyermek elhelyezésére alkalmas csoportszobát alakítanak ki.

Régi-új épület modern köntösben

– Átépítjük a kertet, zajvédő fal készül a körút irányából, ráadásul egészen újszerű megoldásokat is alkalmazunk annak érdekében, hogy az új intézmény minél energia-hatékonyabb legyen. Természetesen 2023-ban a napelem már nem számít vadonatúj technológiának, ám emellett hőszivattyú gondoskodik a fűtésről és a gázkazánnak csupán rásegítő szerepe lesz a leghidegebb napokban. A kivitelezés jelenleg 50 százalékos készültségben van, ám a szakemberek jól haladnak, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy gond nélkül végeznek a munkálatokkal és a műszaki átadás-átvétellel szeptember végéig – hívta fel a figyelmet a polgármester, akitől azt is megtudtuk, egy óriási hátsó terasz is készül a csoportszobákhoz kapcsolódóan, és az eszközök beszerzése is folyamatban van.

Támogatják a családokat

– A szükséges engedélyek megszerzése lesz a következő nagy lépés a tél beállta előtt, és úgy vélem, legkésőbb jövő februárban megnyithatja kapuit az intézmény a gyerekek előtt. Ez egy újabb fontos fejlesztés a megyeszékhely életében, hiszen arra számítunk, hogy a következő években még nagyobb igény lesz a bölcsődékre, és a korábbiaknál is több férőhelyre lesz szükség Nyíregyházán. A gyerekek mellett a szülőkre is gondolunk, ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Egymást érik a munkahelyteremtő beruházások, az önkormányzat pedig évek óta komplex módon támogatja a gyerekvállalást és a családokat. Emiatt térítési díjat sem kérünk a bölcsődékben, ahogy a fiatalok első lakásának megszerzéséhez is segítő kezet nyújtunk. A bölcsődei férőhelyek bővítésével a szülők nyugodtabban térhetnek vissza a munka világába, hiszen biztos helyen tudhatják legféltettebb kincseiket, a gyermekeiket – tudatta dr. Kovács Ferenc.