Ezúttal a Sóstói Múzeumfalu adott helyet a nyíregyházi Idősügyi Tanács legutóbbi ülésének. A helyszín kiválasztása azért is esett a múzeumfalura, mert az idei idősek világnapját itt szeretnénk megtartani. Így a helyszínen sikerült a rendezvénnyel kapcsolatos fontosabb kérdéseket egyeztetni, pontosítani a múzeumfalu igazgatójával. Döntés született arról is, hogy ezt az eseményt szeptember 29-én, esőnap esetén október 2-án szervezzük meg. Szó esett a „Meséld el nekem…” című pályázat eredményhirdetéséről is. Megállapodtunk, hogy az Alkotó Idősek pályázat kiállításának megnyitója szeptember 28-án lesz a Váci Mihály Kulturális Központban. Az alkotásokat szeptember 22-én, pénteken és 25-én, hétfőn 9 és 17 óra között lehet majd benyújtani a kulturális központ I. emeleti galériaszintjén. Részletes pályázati felhívás a sajtóban olvasható. A korábbi években (májusban) megrendezett Szépkorúak Sporttalálkozóját – sajnos az Atlétikái Sportcentrum zsúfolt programja miatt – az idén csak az őszi időszakban tudjuk megszervezni.

Fintor Károlyné sajtóreferens