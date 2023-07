Lezárult a vármegyei levéltár Petőfi 200 – Az élő költő című projektje pénteken. A január elsején indult programsorozatot egy nagyszabású „házi ünneppel” zárta az intézmény, melyen Pregitzer Fruzsina színésznő is elszavalta a kedvenc Petőfi-versét.

– Arra gondoltunk a programok indulásakor, hogy alkalmazkodunk a mai modern, digitális világhoz, és egy kicsit másképp közelítünk Petőfi Sándorhoz, mint ahogy azt eddig tették. Éppen ezért a projektet a közösségi médiába szerveztük, és igyekeztünk megszólítani minden korosztályt, hogy a lehető legtöbb emberhez jusson el az üzenetünk – tudtuk meg Kujbusné dr. Mecsei Évától, a vármegyei levéltár igazgatójától.

Mindenkinek, bárhol, bármikor

Az igazgató kiemelte, ez a projekt különleges, újszerű és egyben kísérleti is volt.

– A levéltár korábban is mindig csatlakozott a jeles évfordulókhoz, de akkor mindig intézményspecifikusan, az adott témában elérhető forrásokat mutattuk be. Most viszont ez nem jöhetett szóba, hiszen nem állt rendelkezésünkre sok forrás. Éppen ezért Szatmár és a költészet felől közelítettünk Petőfihez, és a közösségi médiában valósítottuk meg a programot. Ez mindenki számára elérhető területtől, időjárástól függetlenül, ráadásul megvan az az előnye, hogy egy-egy programot nem kell egyben végignézni, ha az érdeklődőnek éppen nincs elég ideje, máskor is elmerülhet a Petőfivel kapcsolatos érdekességekben – hangsúlyozta Kujbusné dr. Mecsei Éva.