Azóta a 63 templomból álló tematikus útvonal, – amely Magyarországon a Felső-Tisza vidékét érinti és a Dél-Nyírséget, Kárpátalján a Tisza-menti területeket, valamint a Partium szatmári részeibe is belenyúlik – nagy utat járt be, s húzóerővé vált a hazai aktív turizmusban is. Erről beszélgettünk Deák Attilával, a Tiszántúli Református Egyházkerület idegenforgalmi és fejlesztési referensével, a Középkori Templomok Útja Egyesület alapító tagjával. A podcast hétfőn 11.30-tól hallható hírportálunkon.

Egy másik beszélgetést is ajánlunk 20 órától, vendégünk lesz dr. Czímer Éva reumatológus, akit sokan ismerhetnek Nyíregyházán, hiszen számos betegnek segített a Jósa András kórházban, az utóbbi 9 évben az Aquarius Fürdőgyógyászaton dolgozott. Hamarosan új fejezet nyílik az életében, a fővárosban folytatja munkáját reumatológus főorvosként. A beszélgetésből kiderül, milyen gyerekkori élmény alapozta meg a pályafutását, hogyan alakultak ki a ma modern, színvonalas fürdőgyógyászat szolgáltatásai, melyek számára a legfontosabb elemek a gyógyításban.

