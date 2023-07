Nincs is annál szebb dolog, mint amikor az apa és fia közösen kezdenek meg egy szolgálatot! Sándor András polgárőr és fia, Sándor Zalán ifjú polgárőr, akik mindketten a nyíregyházi Örökösföld-Újvárosi Polgárőr Egyesület oszlopos tagjai, közösen járőröztek a napokban Nyíregyháza keleti körzetében, az örökösföldi városrészén. Büszkék lehetünk rá, fiataljaink is kezdenek kedvet kapni az önkéntes munkához, hogy általuk is egy élhetőbb, biztonságosabb lakókörnyezetet teremtsünk számukra! Kocsik Ági