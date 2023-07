Kelet felé halad a hidegfront, emiatt Baranya, Tolna, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyék egyes járásaira a legmagasabb, piros fokozatú riasztás van kiadva heves zivatarok veszélye miatt - tájékoztatta portálunkat az MTI.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök reggeli, az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint az érintett térségekben heves zivatarok várhatók, kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

Másodfokú (narancs) riasztás van érvényben Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád-Csanád vármegye egyes területén.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint csütörtökön egy érkező hidegfront mentén nagy területen, kiterjedten, több hullámban várható heves zivatarok kialakulása. A legvalószínűbb forgatókönyvek szerint a nap második felére egyre inkább a déli, délkeleti, illetve keleti tájakra korlátozódhatnak a leghevesebb zivatarok. Késő estére északnyugaton már nagyobb területen stabilizálódhat a légkör.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a legintenzívebb cellák környezetében nagy méretű, néhol 5 centiméteresnél is nagyobb jég, 80-100 kilométer/órás vagy ennél erősebb szélvihar, valamint felhőszakadás lehetséges.