– A pályázatnak köszönhetően 5-6. osztályos diákjaink hétről hétre kis „muzeológusokká” váltak, Kállai Beatrix múzeumpedagógus, gyűjteménykezelő és lelkes munkatársai vezették be őket a néprajzkutatás rejtelmes világába, közelebbről megismerték az iskolánk „régiségszobájában” összezsúfolt használati tárgyakat. Sokrétű tudással, számos kompetenciával gazdagodtak, miközben katalogizáltak, a műtárgyvédelem alapelveivel és módszereivel, a raktározás rendjével és szabályaival, valamint a kiállításrendezéssel ismerkedtek. Arra is lehetőségük nyílt, hogy településünk folklórkincsei közül néhány népmesét meghallgassanak, hiszen ezeket a Jósa András Múzeum Néprajzi Adattára a napjainkig megőrizte. Iskolánk képviseletében Fóris Judit és Pállné Kiss Edit pedagógusok koordinálták a mindenki számára érdekes, élménydús projektet. A közös munkába a Debreceni Egyetem néprajz szakos hallgatói is bekapcsolódtak. Az iskolában és a Sóstói Múzeumfaluban folyó munka mellett emlékezetes budapesti kirándulással, a Sóstói Múzeumfaluban eltöltött családi nappal lettek gazdagabbak a gyerekek – részletezte Majoros Mária tagintézmény-vezető.

Fotó: Iskola

Hozzátette a projekttel amellett, hogy a tanulók értelmi és érzelmi intelligenciája fejlődött, régi adósságunkat törlesztették a gyűjtemény megálmodójának, Szép László tanár úrnak is. – A mennyei katedráról bizonyára örömmel látja, hogy az általa 50­-60 évvel ezelőtt összegyűjtött használati tárgyak nem merültek feledésbe. Sőt, a XXI. században, az alfa generáció gyermekei, a mai felgyorsult világban lelassulnak, lecsendesednek, kezükbe vesznek egy régi tárgyat, megismerik ezen eszközök nevét, használatának mikéntjét. Milyen óriási dolog ez! Az okostelefonok, tabletek virtuális világában megfogni egy tárgyat, amit emberi kéz készített, aminek története volt, amihez érzelmek kötődtek! Hisszük, hogy a létrehozott tanulmányi raktár a jövőben nem csupán a hon- és népismeret tantárgy oktatását segíti, hanem eleink hagyatékának ápolását is. Múltunk megismerése, hagyományaink őrzése, továbbadása a jövőnk záloga, ezért a régi tárgyakat ezután is szeretnénk felkutatni, hogy tovább bővüljön a meglévő gyűjtemény. Szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik ebben a pályázatban részt vettek. Külön köszönet, Baloghné Szűcs Zsuzsanna területi múzeumigazgatónak a program megvalósításában nyújtott segítségéért, valamint Kosztyu Brigitta muzeológusnak a projekt megálmodójának – zárta Majoros Mária tagintézmény-vezető.