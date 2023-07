A Charley nénje zenés vígjátékkal kezdődött el a 31. Mandala Nyár programsorozata. Legközelebb Panna-Bál Buborék mesekoncertjére várják az érdeklődőket csütörtökön 17 órától. Július 22-én, szombaton este fél kilenctől a Sóstói Múzeumfaluban mutatják be Neil Simon: Ölelj át! című vígjátékát Kálid Artúr, Götz Anna, Pusztaszeri Kornél és Sajgál Erika jóvoltáből.

– Azért esett a választásunk erre a sikerdarabra, mert az Ölelj át! mind a négy főszereplőnek igazi jutalomjáték Óbudán, a Vidám Színpadon. Az 1977-ben írt, vígjátéki szituációkkal, váratlan helyzetekkel tarkított színdarabban Neil Simon az élet nehéz pillanatairól kiváló humorérzékkel mesél – mondta Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház ügyvezetője.

Soha ne mondd, hogy soha! – George a felesége elvesztése után úgy érzi, soha többé nem tud és nem akar szeretni, ahogy Jennie-nek, a vonzó, frissen elvált színésznőnek is végleg elege van a férfiakból. De a sors és a véletlenek egybeesése egészen más fordulatot hoz az életükbe.

Az Ölelj át! nevetős-sírós, léleksimogató történet, rengeteg humorral és küzdelemmel az újrakezdésért.

A világhírű írót 91 éves korában, tüdőgyulladás miatt kialakult szövődményekben érte a halál egy New York-i kórházban, családja körében. Főként a hozzá hasonló fehér, középosztálybeli amerikaiak, többségükben New York-iak és gyakran zsidók problémáit mutatják be a többszörös Tony-díjas és Pulitzer-díjas drámaíró darabjai. Leghíresebb művei a Mezítláb a parkban és a Furcsa pár, amelyeket gyakran játszanak a magyar színpadokon is.

A Kibic Magazin cikkéből kiderül, hogy egy interjújában Simon kijelentette: „Mind a mai napig nem tudok rájönni, hogy mi volt az oka az állandó veszekedéseiknek…. Anyám gyűlölte őt, nagyon haragudott rá, de aztán apám visszajött, ő meg visszafogadta. Tényleg szerette őt”. Simon szerint az volt az egyik oka annak, hogy író lett, hogy függetleníteni tudja magát ezektől a családi problémáktól, mire felnő: „Részben emiatt lettem író, mert nagyon korán megtanultam, hogy gondoskodni kell tudnom magamról… Nagyon korán, hét vagy nyolcéves koromban már rájöttem, hogy jobb lesz, ha valahogy magam gondoskodom magamról, lelki értelemben… Így válhattam erős, független emberré”.

Simon írói stílusának kulcsa és állandó jellemzője a komikum, amely mind a szituációs, mind a nyelvi humort hatékonyan felhasználja.