Rögtön a szállás elfoglalása után megmártóztunk a Balatonban, majd este nagy meglepetésben volt részünk: a Veres1 Színház mutatta be a Padlás című musicalt a Szigligeti Várudvarban. A fantasztikus produkció elnyerte a hálás közönség tetszését.

Hétfőn a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő élménybirodalmának szolgáltatásait élvezhettük. Kissé borús volt az időjárás, így senki sem égett le. Kedden a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpontban gyönyörű természeti környezetben, hangulatos körülmények között evezhettünk, és az lebilincselő idegenvezetés is nagy hatással volt ránk. Szerdán, Sümegen történelmi lovasjátékok színesítették a programot, magyar és mongol lovasok adták elő izgalmas produkciójukat a Lovagi Arénában. Mindenki élvezte a bátor előadásmódot, és hálásan köszönjük a lovagoktól kapott virágokat. Csütörtökön a vulkanikus hegy kúpján emelkedő Szigligeti Várból csodálhattuk meg a balatoni panorámát, megismerkedtünk a vár érdekességeivel. Nagy sikert aratott a solymászbemutató is és még kisbaglyot is simogathattunk.

Minden nap lehetett csobbanni a magyar tengerben. Az időjárás kegyeibe fogadott minket, az eső csak éjszakánként esett. Zelkes és a szőlőskerti diákok ezúttal is egymásra találtunk, barátságok szövődtek, igazi összetartó csapattá kovácsolódtunk. Sokat röplabdáztunk, fociztunk, pingpongoztunk, társasjátékoztunk együtt. A tartalmas programok által csupa pozitív impulzus ért minden tanulót és pedagógust egyaránt.

Köszönet a kedves tábori személyzetnek és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy emlékezetes legyen a balatoni nyaralás - írják élménybeszámolójukban a táborozók.