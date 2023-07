Közismert a mondás, hogy minden fiatal tehetséges valamiben. Aztán hogy milyen területen is sikerül kibontakoztatnia önmagát, függ a vele foglalkozó pedagógusoktól, a mindennapi környezetétől.

A tehetséget azonban nem elég felismerni, azt gondozni, ápolni, fejleszteni is kell. Ezt a célt tűzte ki a nyíregyházi székhellyel működő Magyar MediBall Egyesület, amikor elindította tavaly az Innovatív speciális tehetségfejlesztés elnevezésű programját felső tagozatos és középiskolás fiatalok számára.

Fontos a feszültség kezelése

A projektbe sport- és zenei tehetségeket vontak be. A foglalkozássorozatot azzal a céllal indították el, hogy a fiatalok a valós önismereten keresztül fejleszthessék az önbizalmukat, tudják kezelni a bennük lévő feszültséget, szorongást, stresszt, fejlődjön továbbá a kommunikációjuk és a társasági kapcsolatuk.

Ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek fejlesztése révén jobb teljesítményre képesek mind a sportolók, mind a zenészek. A szervezők gondoltak az edzőkre, a felkészítőkre, a szülőkre is, a számukra is tartottak több alkalommal is ismeretátadó workshopokat.



– Az elmúlt hónapokban a tehetségprogramban számos innovatív eszközt használtunk. Ilyen például a mozgáselemző rendszer, ami 3D-s környezetben mutatja meg az emberi test mozgását, de említhetném azt a műszert is, ami segít megmutatni a koncentráció-, ellazultsági és mentális leterheltségi szintet tanulás és sporttevékenység közben – tájékoztatta szerkesztőségünket Szilágyi István, a MediBall szakmai igazgatója.

Érzelmi és mentális területek

– Alkalmaztunk továbbá olyan gépet is, ami a légzés és a szívverés közötti összhangot ábrázolja, s nagyon hasznos volt az a berendezés is, ami a mentális gyorsaságot és az idegrendszeri választ mérte. A foglalkozásainkat olyan sportszakemberek tartották, akik több évtizedes tapasztalatot szereztek a sportolók fizikális-mentális-érzelmi területeinek fejlesztésében. Meghívtunk előadónak továbbá sportpszichológust, kommunikációs trénert és zenepedagógust is.

– A tehetségprogramban részt vevő fiatalokat a verseny­eredmények és az edzői vélemények alapján hívtuk meg az első körben, majd még egy másodlagos szűrést jelentett a velük történt beszélgetés, a velük készített felmérés, valamint a szülői jellemzés, a iskolai tanári értékelés.



– A 2022 szeptemberétől 2023 júniusáig tartó tehetségfejlesztő program sikerességét a részt vevő gyerekek teljesítményében, érzelmi és mentális területek kezelésében egyértelműen látjuk. Olyan kézzel fogható tudást kaptak, amelyet elmondásuk alapján versenyhelyzetben és a mindennapi életben is tudtak használni – összegezte az elmúlt hónapokat Szilágyi István.

– Az edzőkkel is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Ők is beszámoltak a látható fejlődésről. Elmondták, hogy a sportedzéseken gyorsabbá vált a gyermekek gondolkodása, feladatmegértése, könnyebben kezelték a stresszhelyzetet.

Sikereket értek el a fiatalok

– A visszajelzések alapján elmondhatom azt is, hogy javult a tanár-gyermek, szülő-gyermek közötti megértés, kommunikáció. A foglalkozások idején több tehetségprogram-résztvevő bejutott a válogatottkeretbe, sikereket értek el hazai és nemzetközi versenyeken, többen megkapták a Magyarország jó tanulója, jó sportolója díjat.

– A program folytatását egyesületünk szakemberei, a tehetséges sportolók és zenészek, illetve szüleik és edzőik is várják. Bízunk abban, hogy ismételten lehetőségünk lesz segíteni a felkészülést és a sikerek elérését – tette hozzá befejezésül Szilágyi István.

Önmagukat is jobban megismerhették a sportolók

S akkor még néhány gondolat olyan tehetséges sportolóktól, akik részt vettek a programban.

Hatházi Eszter (kungfu és mediball, többszörös magyar bajnok) a következőket nyilatkozta: – Nekem nagyon tetszett a tehetségprogram. Jó volt olyan sportolókkal együtt dolgozni, akik más sportokat űznek. Számos szakembertől tanulhattam olyan dolgokat, amiket később is fel tudok használni akár a sportomban, akár az élet más területén. Számos olyan kiváló eszközt tudtam használni, amire a legtöbb embernek nincs lehetősége.

Lénárt Eszter (sportlövő, többszörös országos bajnok, Héraklész-válogatott) így vélekedett: – Sok új élményre tettem szert, és megismerhettem új embereket és magamat is jobban megismertem. Fejlődtek a reflexeim és gyorsabb lettem, jobban tudok koncentrálni egy adott feladatra. Itt találkoztam először a mediballal és jótékony hatásával, bár nem sikerült elsajátítani a mozdulatokat, de szívesen néztem a harmonikus gyakorlatokat.

Holló Bence (kempo, világbajnok) sokat köszönhet a programnak: – Kemény felkészülés után, egy hónappal ezelőtt részt vehettem a 19. IKF Kempo Világbajnokságon Portugáliában. Már utazás közben is nagyon izgultam, de az Innovatív tehetségfejlesztő programon tanult relaxációs, nyugtató technikákat használva sikerült megnyugtatnom magam. Az első nap hihetetlenül csodás élmény volt számomra, hiszen ezen a napon lettem világbajnok! A gyorsaságomnak és a jó reflexemnek hála – amit a programon nagyon hatékonyan tudtam fejleszteni – értem el ilyen jó helyezést Submission kategóriában.

Fotók: Magyar MediBall Egyesület