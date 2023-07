Országos szinten összesen huszonöt faluban indított eddig telemedicina-szolgáltatáson alapuló, úgynevezett hibrid orvosi ellátást a Felzárkózó települések programban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a helyben hiányzó egészségügyi ellátás pótlására vagy kiegészítésére. A Naszlady Attila Egészségfejlesztési Programmal a leg­szegényebb régiókat szeretnék elérni, ugyanis számos felmérés igazolja, hogy ezekben a közösségekben az átlagosnál is fontosabb az egészségtudatosság fejlesztése, mert alacsony a részvétel a szűréseken.

Mobil rendelők országszerte

A betegségeket, testi és mentális problémákat addig nem lehet kezelni, míg nem ismerik fel, az emberek többsége pedig nem jár rendszeresen orvoshoz, így sokszor a súlyos betegségeket már csak késve fedezik fel.

A szeretetszolgálat mobil rendelőiben egészségügyi asszisztensek végzik el a vizsgálatokat, orvos nincs jelen, ám a telemedicina segítségével elemzi a leleteket, megszervezi a betegutat és szükség esetén gyógyszert ír fel a páciensnek – tudtuk meg Radványi Benedektől, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs munkatársától. Hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idáig öt településen járt a szeretetszolgálat Mobil Egészségügyi Központja: Besenyődön, Gacsályon, Nyírkátán, Nyírpilisen és Magyon.

– A Máltai EgészségPontok közül az egyik Nyírkátán jött létre, ahol a program regionális szervezését is végzik. Az itt dolgozó koordinátorok járják a hátrányos helyzetű településeket, és személyesen megkeresik az embereket, tájékoztató anyagokat terjesztenek közöttük, toborozzák a pácienseket. A koordinátor munkatársakon keresztül lehet jelentkezni a rendelésekre is. Bizonyára látott már mindenki fehér nagy buszt a máltaiak logójával. Nos, ezek a járművek mobil rendelőként funkcionálnak, de a különböző településeken található, egyébként használaton kívüli rendelőkben is fogadunk betegeket. Így nemcsak az ­alap-, hanem a szakellátáshoz is hozzáférhetnek a helyiek a legszegényebb településeken is, ahol sok esetben tartósan betöltetlen a háziorvosi praxis, illetve a lakosok – anyagi, szociális vagy más okból – nehezen jutnak hozzá a járóbeteg-szakellátásokhoz, miközben az állapotuk indokolná a magasabb szintű ellátást – fűzte hozzá a szolgálat munkatársa. Megtudtuk még tőle, hogy a felnőtteknél a fő fókusz az általános egészségi állapot felmérésére esik, a szív- és érrendszeri, valamint a cukorbetegség felfedezésére irányulnak a szűrővizsgálatok, illetve a már kialakult krónikus betegeket is ellátják.

Bővülhet a kör

A telemedicina világszerte feltörekvő irányzat az orvoslásban, s noha az orvos és a beteg a vizsgálat során közvetlenül nem találkozik, mégsem marad el a diagnózis, hiszen a digitális kapcsolat lehetővé teszi a diagnózis felállítását.

– A modern orvostechnikai és infokommunikációs eszközök használata elősegíti például, hogy míg a helyben lévő egészségügyi asszisztens a fonendoszkópot ráhelyezi a páciens szívére vagy tüdejére, annak hangját az orvos is hallja a saját készülékén, de lehetőség van fül- és torokvizsgálatra vagy például digitális EKG készítésére. Az orvos a vizsgálat után rögtön fel tud írni gyógyszert, vagy kiállíthat elektronikus beutalót, netán helyszíni vérvétel után elrendelhet laboratóriumi vizsgálatot is.

A fiatalabbaknál az elsődleges cél a gyakori akut gyermekbetegségek időben történő ellátása, s tudjuk, hogy ezzel párhuzamosan a prevencióban a gyerekek szüleinek edukációjára is szükség van – hangsúlyozta Radványi Benedek. Hozzátette: esetenként gyors beavatkozást végző diagnózist is felállíthat az orvos. Felidézte, amikor az egyik nyírkátai páciensnél bakteriális húgyúti fertőzést igazoltak a rendelésen laboratóriumi vizsgálattal, majd a videókonferencia-kapcsolaton jelen lévő orvos rögtön fel tudta írni e-receptre a kezeléshez szükséges antibiotikumot. Hasonló esetekről tucatjával tudnak beszámolni, az extrém magas vérnyomás, vércukor kiszűrésétől a szív­problémákig sok-sok betegséget ismertek már fel a mozgó rendelőkben.

A márciusi indulás óta országosan 25 településre jutottak el, 1200 beteget láttak el, további kétezren kaptak tanácsokat vagy beutalókat. A következő hónapokban a térségi központok környékén egyre nagyobb sugarú körökben bővül majd a programba bevont települések száma.