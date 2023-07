Hogy városi legenda vagy igaz volt, nem tudni, de állítólag Audrey Hepburn hiába volt napimádó, csak akkor ment ki a napfényre, miután alaposan bekente a bőrét. Rendkívül vigyázott fiatalos megjelenésére, s már abban az időben tudta, hogy a napégés öregíti a bőrt.

Az ikonikus színésznőn kívül Coco Chanel egykori divattervező nevét is sokat emlegetik, amikor napozásról esik szó. Ő volt az, aki saját korában divattá tette a barnulást, egy, a francia Riviérán töltött nyara után látványosan barna bőrrel tért haza, s nők ezrei kezdték követni.

Egyre több a bőrrákos beteg

Ma már szó sincs arról, hogy bárki favorizálná a napozást. Az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés következtében megnőtt a napsütéses órák száma, ezzel együtt az az időszak, amikor extrém erős az UVA- és az UVB-sugárzás.

– Nincs biztonságos barnulás – szögezte le dr. Szondy Györgyi bőrgyógyász főorvos, akivel a fényvédelemről, az egyre több embert érintő melanómáról beszélgettünk.

Abból a tudományosan alátámasztott tényből indultunk ki, hogy a napfény káros hatásai roncsolják a bőr rostjait. Már önmagában a barnulás is egyfajta védelmi reakciója a bőrnek, a külső hámréteg az ultraibolya fény hatására fokozza a pigmentsejtek festékanyagának (a melaninnak) a termelését, emiatt barnulunk le. A bőrgyógyász elmondta, mi a különbség az UVA- és az UVB-sugarak között, és beszélt arról is, mit jelentenek a számok a napvédő krémeken.

– Az UVA-sugarak a bőr idő előtti öregedéséért felelősek, az UVB-sugarak pedig a leégésért. Mindkettő növeli a bőrrák kockázatát. A hatékony fényvédő krémeknek ki kell szűrniük az UVA-, valamint az UVB-sugarakat egyaránt. A bőr nem felejt, a túlzott napozás az évek során összeadódik, a sérüléseket nem tudja az immunrendszer kijavítani, s egy idő után „benyújtja a számlát” – utalt a főorvos arra, hogy a legsúlyosabb bőrbetegség, a mela­nóma 60, 70, 80 éves korban jelenik meg.

– Jelentősen megnőtt a bőrrákos betegek száma, majdnem minden rendelésen találok bőrrákot, már aki eljön a szűrésre évente legalább egyszer, hiszen ezzel a betegséggel kapcsolatban is sajnos úgy gondolkodnak az emberek, hogy ez „velem nem történhet meg”. Márpedig akinek nagyszámú anyajegye van, világos bőrű, és a családjában már előfordult bőrdaganat, ajánlott az évenkénti átvizsgálás. A bőrrák bizonyos típusai agresszív módon, gyorsan fejlődnek, hamar adnak áttétet más szervekbe – hívta fel a figyelmet a szakorvos.

A vizsgálat mindössze néhány percet vesz igénybe, és teljesen fájdalommentes. A veszélyesnek tűnő anyajegyek műtéti beavatkozással gyorsan eltávolíthatók, a szövettani vizsgálat pedig pontosan megállapítja, hogy melanómáról van-e szó.

Fizikai és kémiai szűrők

– Bizonyos országokban ingyen adják vagy jelentősen támogatják a fényvédő készítményeket. Például Ausztráliában, ahol rengeteg volt a bőrrákos, megelőzéssel, a fényvédők használatával, a napozás tiltásával csökkentették a bőrrák előfordulását. Ma már az ausztrál tengerparton csak a turisták napoznak, a helyiek, ha tehetik, behúzódnak a napfény elől az árnyékba. Itthon is elavult már a „délelőtt 11 és 15 óra között nem megyek ki a napra” szlogen, ez az idősáv jócskán kitolódik, sajnos egészen estig kapunk az UVA-sugárzás káros hatásaiból.

– Visszatérve a fényvédőkhöz, vannak fizikai és kémiai fényvédő krémek, attól függően, hogy melyik milyen hatóanyagot tartalmaz, a textúrájuk is más és más. A fizikai fényvédők olyanok, mintha egy pajzsot tartanának bőrünk és a napfény sugarai közé: visszaverik a sugarakat. Általában ezt a fajtát ajánljuk a gyerekeknek, mert strandoláskor, a vízben is rajtuk marad, hosszabb ideig véd, de nem elegendő egész napra egyszer bekenni a bőrt. A kémiai fényvédők a bőrben felszívódva fejtik ki hatásukat, elnyelik a napsugarakat is. Mindig az első kenés legyen a legalaposabb, és ekkor kerüljön fel a legnagyobb mennyiségű krém. A kozmetikai cégek sokat költenek a fejlesztésekre, a készítmények hatóanyagaiban meg lehet bízni. A dobozon szereplő SPF 50+ már egy olyan védettségi mértéket jelöl az UVB-sugárzás ellen, ami hatásos, és a világos bőrtípusra is megfelelő, ettől magasabb faktorszám nem szükséges – emelte ki a bőrgyógyász főorvos.

Az SPF az angol „Sun Protection Factor” rövidítése. Az utána következő szám azt mutatja meg, hogy az adott fényvédő készítmény hányszor tovább képes védelmet biztosítani leégés ellen ahhoz képest, ha egyáltalán nem használunk fényvédőt. Dr. Szondy Györgyi hangsúlyozta azt is, nemcsak nyaraláskor kell használni ezeket a krémeket, hanem tegyünk magunkra, amikor kertészkedünk, vagy csak leugrunk a boltba, mert tíz perc alatt le lehet égni.

