A 2023 szeptemberében induló felsőoktatási képzések felvételi ponthatárait július 26-án hirdették ki. Akik esetleg nem nyertek felvételt, vagy más okból kell elhalasztaniuk felsőfokú tanulmányaik megkezdését, esetleg szeretnék megtapasztalni, milyen a katonalét, azok számára kiváló lehetőség az idén szeptemberben negyedik alkalommal induló önkéntes katonai szolgálat.

A következő tanévtől megváltoznak a felsőoktatási felvételi eljárás pontszámítási szabályai, az 500 pontos rendszerben a tanulmányi és érettségi eredményekre maximum 200–200 pont szerezhető. További maximum 100 pontot adhatnak a felsőoktatási intézmények az általuk meghatározott egyéb követelményekre, eredményekre, mindez viszont nem érinti az önkéntes katonai szolgálat teljesítéséért járó többletpontokat. Aki elvégzi a hat, illetve 12 hónapos kiképzést, biztosan megkapja az őt megillető 16, 32 vagy 64 pontot, így az is lehetséges, hogy 500-nál is magasabb pontszámmal vághat neki a felvételinek – tájékoztatta lapunkat a Honvédelmi Minisztérium.

A program első része egy két hónapos alapkiképzésből áll, mely során a katonai érintkezés és a fegyveres harc alapvető ismereteit sajátíthatják el a fiatalok. Ennek végén mindenki eldöntheti, hogy az alapképzést folytatja vagy átmegy valamelyik műveleti besorolású alakulathoz, így akár harckocsizó, ejtőernyős vagy búvár kiképzést is választhat. Az alapképzés hat hónapos teljesítésével 16 pont és a mindenkori minimálbérnek megfelelő illetmény, míg a speciális szakfelkészítés esetén 32 többletpont és a garantált bérminimum jár. Hat hónap után további fél évig lehet még folytatni az önkéntes katonai szolgálatot, ezzel műveleti besorolású alakulatnál 64 pluszpontot lehet szerezni.

Az önkéntes katonai szolgálat – mint a neve is mutatja – önkéntes, bármikor megszüntethető, ugyanakkor már a kiképzés közben is bárki dönthet úgy, hogy szerződéses katona lesz, vagy katonai elhivatottságát tanulmányai folytatása, civil munkája mellett tartalékosként bizonyítja. A kiképzések szeptember 11-én indulnak, tervezetten az ország valamennyi vármegyeszékhelyén, a Magyar Honvédség területvédelmi ezredeinél. Azok, akik teljesítik a program második ciklusát, részt vesznek missziós felkészítésen, annak sikeres elvégzése után pedig tartalékos vagy szerződéses jogviszonyban missziós szolgálatot is vállalhatnak. Aki elmúlt 18 éves, rendelkezik magyar állampolgársággal, próbára tenné magát fizikailag és szellemileg, ugyanakkor a civil életben is hasznos ismereteket szeretne elsajátítani, augusztus 31-ig jelentkezhetnek az iranyasereg.hu karrieroldalon, valamint a fővárosi és a vármegyeszékhelyek toborzó ügyfélszolgálati irodáiban.