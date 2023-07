– Folyamatosan nő az allergiás megbetegedések száma, egyre több légúti allergiás páciens jelentkezik a rendelőkben – fejtette ki dr. Csajbók Valéria tüdőgyógyász, allergológus szakorvos és hozzátette: a hajlam öröklődik, így ha a szülők allergiában szenvednek, 30 százalék az esélye annak, hogy a gyerekük is allergiás lesz. – Az életminőséget sajnos mindez nagyban rontja: aki a tünetekkel küzd, nem tud egy jót enni, inni, aludni. Fiatal felnőtteket érint zömmel és érdekes módon inkább a városi lakosságot – nyilván ez összefügg azzal is, hogy a nagyobb településeken szennyezettebb a levegő, s összeadódik a hatás. Vidéken tisztább a levegő, az emberek ott hamarabb találkoznak a parlagfűvel, mert az sem jó, ha valaki teljesen steril környezetben nő fel – mondja.

Erős és agresszív

– Már kora tavasszal elkezdődik a mogyoró virágzása, ami viszonylag rövid ideig tart, a parlagfű pollenje viszont erős, agresszív és nagy mennyiségben van jelen a levegőben. Beragad az orrnyálkahártyába, amit így egész nap és éjszaka is irritál, így folyamatosan jelen vannak a tünetek. A parlagfű esetében is a klasszikus panaszok jönnek elő, az orrfolyás, tüsszögés, könnyezés, szemviszketés, torokkaparás, de súlyosabb esetekben allergiás asztma is kialakulhat. Akkor kell allergiára gondolni, ha minden évben ugyanabban a hónapban jelentkeznek a tünetek, és nem múlnak el egy hét alatt. A szimptómák a nátháéhoz hasonlóak és ha a szokásos kezelés mellett (például aszpirin, forró italok, tea) a megfázásnak hitt tünetek nem javulnak, érdemes allergiára is gondolni, és szakemberhez fordulni – mondta dr. Csajbók Valéria, akitől megtudtuk: a helyváltoztatás jót tesz ilyenkor, ha elutazunk külföldre, víz mellé, vagy hegyekbe, enyhülnek a tünetek, hiszen ott nincs annyi pollen.

A kiváltó okot kell megszüntetni

– Érdemes kivizsgáltatni, ki mire allergiás, fontos először a kiváltó okot megszüntetni. Például ha kiderül, hogy macskaszőrre allergiás valaki, akkor az az első, hogy a háziállatot el kell vinni a környezetéből, vagy éppen a parlagfüvet kiirtani – ajánlotta az allergológus szakorvos, és hozzátette: az esetleges gyógyszeres kezelés mellett életmódbeli tanácsokkal is ellátják a betegeket, így azt javasolják, hogy az allergiások a gyakran mossanak hajat, ne szellőztessenek napközben, ne tegyék ki az ágyneműt levegőre, ne menjenek rétre, mezőre, ne nyírjanak füvet, de a szakállat, bajszot is többször kell kimosni.

Későn kapnak észbe

Évről-évre nő tehát az allergiások száma, és ezt dr. Kiss Szilvia, a nyíregyházi Szent Ferenc patika gyógyszertárvezetője is megerősíti: ő és a kollégái is azt tapasztalják, hogy egyre többen térnek be hozzájuk az allergia tüneteit enyhítő készítményekért.

– Ebben az évben viszonylag hamar beindult a pollenszezon: voltak, akik már júniusban észlelték az orrfolyást, szemviszketést, tüsszögést, és beszerezték a gyógyszereiket. A legtöbben már az előtt elkezdik szedni a készítményeket, hogy a tünetek megjelennének, sokan viszont már csak akkor jönnek be a patikába, amikor elviselhetetlenek az allergia következményei – mondta lapunknak a szakember, akitől megtudtuk: négy-öt hatóanyagból készülnek az allergia elleni originális készítmények, amelyeket, ha lejár a szabadalmuk, más gyártók is elkészíthetnek, így az érintetteknek van miből választaniuk. – Akik a pollenektől szenvednek, próbálgatják, melyik készítmény csökkenti leginkább a tüneteiket és hosszú távon annál maradnak, ami nekik a legjobban bevált – ez egyénfüggő, mindenki másképpen reagál az egyes hatóanyagokra. A gyógyszergyártók próbálják megoldani, hogy a vényköteles pirulák mellett több, recept nélkül kiadható tablettát is forgalomba hozzanak, ami nagy könnyebbséget jelent az érintetteknek. Az allergia minden korosztályt érint, gyakori a családi halmozódás, az öröklődés, s nemcsak a felnőttek, de a gyerekek is szenvednek tőle. A kicsik alacsonyabb hatóanyag-tartalmú gyógyszereket kapnak, amelyek egy részéből szirupos változat is kapható – mondta dr. Kiss Szilvia és hozzátette: a tünetek sokszor egyik pillanatról a másikra jelentkeznek, de az is előfordul, hogy néhány év után csillapodnak a kellemetlen következmények és bár magát az allergiát megelőzni nem lehet, a különféle gyógymódok segítik átvészelni a pollenszezont.

Csak ideig-óráig hatnak

– Míg máskor augusztus első hetében jelentkeznek nálam a parlagfűallergia tünetei, az idén egy kicsit korábban érkezett az orrfolyás és a szemviszketés. Egy-másfél hónapja szedem az antihisztamint, abban bízva, hogy kifejti hatását, mire igazán berobban a parlagfűszezon. Ez persze a legritkábban jön be – árulta el a nyíregyházi Dadai Hajnalka. Hozzátette: bár három évtizede igyekszik megtalálni a legjobb gyógyszert, egyelőre nem sikerült, hatásuk ugyanis csak ideig-óráig tart, azonban évek óta ugyanazt az orrspray-t és szemcseppet használja.