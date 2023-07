Elkészültek a fitneszpálya eszközei és épül a körsétány is a Tiszavasvári úti, volt Vay Ádám laktanya területén, ahol egy száz százalékban támogatott pályázatnak köszönhetően új közösségi tér születik. Megérkeztek az új köztéri utcabútorok és megkezdik a streetball/futball vegyes használatú pálya öntöttgumi-burkolatának telepítését is. A teljes kivitelezés a tervek szerint ősszel fejeződik be – adta hírül a napokban a közösségi oldalán Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc.