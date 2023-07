Július 25-ig várják az általános iskolások és középiskolások rajzait a „Nagyi szerint” pályázatra a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programjának munkatársai - hívja fel a figyelmet a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében a Nébih.

A pályázat a nagyszülőktől eltanulható, élelmiszerpazarlást mérséklő praktikákat, a generációkon átívelő jó háztartási gyakorlatokat helyezi a középpontba. A legkiemelkedőbb pályaművek készítői értékes díjakban részesülnek, alkotásaikkal pedig egy utcatárlaton a nagyközönségnek is bemutatkozhatnak.

A nagyszülőkkel való közös főzéssel – az élményen túl – számos hasznos ismeretet is szereznek a gyerekek: megismerkedhetnek például az alapanyagokkal, a konyhai eszközök használatával, valamint a mérés és adagolás fontosságával és a higiénia jelentőségével is. Mindez, sok egyéb mellett, hozzájárulhat az egészséges és fenntartható táplálkozási szokások, valamint az étel iránti tisztelet kialakulásához. Ezért állította a Maradék nélkül program idei rajzpályázatának középpontjába a „Nagyi szerint” alkalmazott praktikákat, mely egyben a Nébih egyik kiemelten fontos célját: az iskolások élelmiszerpazarlás megelőzésére és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó tudatosságának növelését is támogatja.

A Maradék nélkül program munkatársai még bő egy hétig, július 25-ig várják a gyermekektől, fiataltoktól, hogy rajzaikon keresztül mutassák meg, milyen személyes élményeket, tanítást kaptak nagyszüleiktől a konyhai praktikák, különösen az élelmiszerpazarlás csökkentése kapcsán. Pályaműveiket három korosztályban: alsó tagozat, felső tagozat és középiskola adhatják le a program honlapján (https://maradeknelkul.hu/nagyi-szerint-maradek-nelkul-rajzpalyazat-2023) leírtaknak megfelelően.

A szakmai zsűri díjazottjai értékes jutalomban részesülnek, továbbá a hivatal a közönség kedvencei és a legaktívabb iskola részére is ajándékkal készül. Mindezek mellett pedig a legkiemelkedőbb alkotásokból idén is utcatárlat nyílik a Nébih II. kerületi központjában.

A rajzpályázatot a Nagycsaládosok Országos Egyesülete szakmai partnerként, több vállalkozás pedig tárgynyereménnyel támogatja.



Fotó: nebih.hu