A Huncutka elnevezésű játszóteret nemrégiben adták át Penyigén. A modern játékokkal felszerelt tér, ami a település arculatát is színesíti, a helyiek körében hamar népszerűvé vált.

Térkövezés, parkosítás

A helyi önkormányzat még fákat is ültetett a területre, gondolva az erős napsugárzás elleni védelemre is.

Mint Juhász Gyula polgármester elmondta, a Huncutka játszótér olyannyira népszerű, hogy még a környező településekről is érkeznek gyermekek a szüleikkel. érkezők is szívesen pihennek meg itt.

A játékokhoz vezető utat térkövezték, parkosították, pihenőpadokkal és virágládákkal látták el.

- Fecske László -