A Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék településeit sújtó viharok károsultjainak megsegítésére hirdet országos adománygyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat, valamint a helyreállításhoz önkéntes segítők jelentkezését is várja az alapítvány.

A kánikulát felváltó nagy erejű viharok komoly károkat okoztak hazánk több térségében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagyecseden több száz lakóház vált lakhatatlanná a megrongálódott tetőszerkezetek miatt, de Baranya vármegye több településén is – köztük Marócsán, Drávafokon, Kákicson és Csányoszrón - hatalmas károkat okozott az eső, a jég és a szél, lakóépületek, templomok is elszenvedői a természeti csapásnak. A Magyar Református Szeretetszolgálat a hazánkat sújtó viharokban leginkább érintett térségek polgármestereivel és lelkipásztoraival egyeztetve országos adománygyűjtést hirdet a károsultak megsegítésére. A beérkező összegből az alapítvány cserepeket, fóliát és tetőléceket vásárol, hogy mielőbb megkezdődhessen a több száz károsult család otthonának helyreállítása. Az adománygyűjtés támogatható a 1358-as adományvonal hívásával, az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül, illetve banki átutalással a 10702019-85008898-51100005-as bankszámlaszámra (közlemény: viharkár) A javításhoz szükséges eszközök tárgyi adományként is felajánlhatóak, melyek a baranyai térségben a Sellyei Katasztrófavédelmi Őrsön (7960 Sellye, Dráva u. 23.), Nagyecseden pedig a Magyar Református Szeretetszolgálat által működtetett Jelenlét Ponton (4355 Nagyecsed, Árpád u. 41.) személyesen leadhatóak.

Az adománygyűjtés mellett a Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntesek jelentkezését is várja, akik a Szeretetszolgálat Kutató-Mentőcsoportjának tagjaival együtt a helyszínen segítenének a megrongálódott tetők azonnali helyreállítási feladataiban. Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egyaránt várja az alapítvány az önkéntes segítők jelentkezését a [email protected] e-mail címen.

KM