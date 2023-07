Nagy meglepetésben volt részük azoknak, akik kilátogattak a Zene Sóstón rendezvénysorozat múlt szerdai eseményére. A Szüret Utcza zenekar adott fantasztikus koncertet, az együttes évek óta szerves részét képezi Nyíregyháza zenei életének. Azonban az biztos, hogy ezen a színpadon olyan világklasszis zenész még nem állt, mint az aznapi vendégművész. A számos zenei díjjal elismert Harold Todd több évtizede az amerikai énekes-dalszerző Lenny Kravitz bandájának tagja, együtt járják a világot, óriási stadionokat megtöltve. Harold hihetetlen szerénységgel és alázattal lép a színpadra, legyen az a világ bármely táján lévő stadion, egy icipici klub, vagy éppen a sóstói pódium. Szaxofonnal a kezében varázsolta el a közönséget, és egy kicsit újradefiniálta a Szüret Utcza dallamait sajátos, varázslatos frázisaival.

Különleges dallamok

Sajnos az időjárás nem kedvezett aznap, de a csepergő eső ellenére is nagyon sokan hallgatták végig a koncertet, hiszen ilyen különleges zenei utazásban ritkán lehet része a nyíregyházi közönségnek. Lapunk kérdésére Harold Todd elmesélte, nem először jár hazánkban.



– Imádom az ország energiáját, az itteni embereket, a természetet, a magyar ételeket, no és persze a pálinkát – fogalmazott mosolyogva Harold, és kifejtette, hogy ő már nagyon sok helyen és stílusban játszott a világon, sok tapasztalata van ezen a téren, éppen ezért mondhatja nyugodt szívvel, hogy nagyszerűnek tartja a magyar zenészeket.

– Nagyon szeretek ilyen kicsi színpadon, vagy klubokban is játszani, mert bensőséges a közeg, közelebb érzem magam a közönséghez. Érzem az energiájukat és a zenei szeretetüket. Végül is a zene, a zenélés az energiák megosztásáról, átadásáról szól, legyen az klasszikus zene, jazz, reggae, funk, rock vagy bármilyen műfaj – részletezte a klasszikus zenei végzettséggel is rendelkező progresszív művész.

Profi zenész

Nagy Péter, a Szüret Utcza billentyűse elmesélte, hogy nagy izgalommal készültek a koncertre, még akkor is, ha nem először játszottak már Harold Toddal. – Fantasztikus érzés, hogy egy ilyen világklasszis zenész szívesen beáll közénk, szereti a zenénket, és már ő szól, amikor itt van nyáron Nyíregyházán, hogy játszunk együtt. Hihetetlenül improvizatív és profi zenész, akit emberként is nagyon megszerettünk – lelkesedett Nagy Péter, és hozzátette: remélik, hogy több ilyen alkalom is lesz a jövőben, amiből ők is inspirálódhatnak.

LN

Fotók: Lengyel Nóra