A Szatmári-síkságon található, Mátészalkától és Fehérgyarmattól egyaránt 20-20, Csengertől pedig 6 kilométerre fekvő községben az idén is készülnek a Pátyodi Nyárra. Egyebek mellett lesz családi nap, főzőverseny, moziest gyerekeknek, nyugdíjasest meglepetésvendéggel, stand up comedy, mulatós buli és jótékonysági est is.

Július 12-én a helyi általános iskola mögötti rendezvénysátorban lép fel este héttől Orosz György és Trabarna, a két humorista. Másnap hasonló időpontban, ugyanott Sipos Ferenc lesz a hangulatfelelős a mulatozásban. Július 15-én az oktatási központ udvarán a pátyodi önkormányzat és a Móricz Zsigmond Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola rendeznek jótékonysági szabadtéri estet.

