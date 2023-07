Egy sikeres pályázatnak köszönhetően Vásárosnaményban közel 500 millió forintos uniós támogatásból fejleszthetik a Kraszna-torkolatot – tájékoztatta lapunkat a város önkormányzata.

Régóta tervezték

A projekt keretében Vásárosnamény egy olyan turisztikai fejlesztést valósít meg, amit régóta terveztek, de amire korábban a forráshiány miatt nem volt lehetőség. A beruházás során a Kraszna mellett sétányt, függőhidat, kilátót és vízitúra-megállóhelyet alakítanak ki, a töltésen pedig kerékpárutat építenek – ez utóbbit, a gyalogosforgalomra is gondolva a néhány méterrel alacsonyabban fekvő, tervezett sétányra vezetik el. A piaccsarnok épülete mögött, az árvízvédelmi töltésről levezető kerékpárút és gyalogjárda nyomvonalától néhány méterre vízitúra magállóhelyet hoznak létre, a város központját és a Kraszna folyó torkolatát pedig egy természetközeli burkolattal kialakított sétánnyal kötik össze. Ennek megvilágításáról a sétányba helyezett lámpatestek, és napelemes kandeláberek gondoskodnak majd. A sétány végén, a folyó két partján 1-1 kilátó épül, ezeket függőhíd köti össze, a megvilágításához szükséges áramot a kilátókon elhelyezett napelemek termelik meg. A fejlesztés során olyan digitális megoldásokat részesítenek előnyben, amelyek az életminőség javítását szolgálják, de okos platformokat is kialakítanak – például kerékpárszámlálót vagy a Kraszna élővilágát bemutató interaktív táblát. A turisztikai fejlesztés eredményeként kialakított terület remek helyszínt biztosít az egészséges életmód és a kültéri sportok kedvelőinek, a munkák a tervek szerint 2026 tavaszára fejeződnek be.