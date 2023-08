„Foltos, ráncos, öreg kezek! Kérlek szépen, meséljetek! Gyermekként hogyan éltetek? Öleltetek? Szerettetek? / Foltos, ráncos, öreg kezek! Sokat fáradva éltetek, de hiszem azt is: öleltetek, kedves kézben pihentetek. / Foltos, ráncos, öreg kezek! Unokákat tereltetek, nekik oly sokat főztetek, kapáltatok, kötöttetek. / Fáradt, kedves, öreg kezek! Kérlek szépen: pihenjetek! Annyi mindent megtettetek! Pihenjetek, s öleljetek!” Aligha szavalhatott volna ennél találóbb verset az a lelkes kisdiák, aki Ibrány, illetve a városban működő Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthona, valamint a település legidősebb lakóját, Fekete Gyulánét köszöntötte a 102. születésnapján. Az ünnepségen, amelyen Zsófi néni családtagjai, valamint az önkormányzat és az egyház képviselői mellett dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is jelen volt, dalra és örömkönnyekre fakadt az intézmény kultúrcsoportja.



Az iratok tanúsága szerint

Vass László lelkipásztor sem érkezett üres kézzel a jeles alkalomra, három, parókián fellelt koros dokumentumot cipelt a hóna alatt. Az első könyvben egy 1921 nyarán keltezett bejegyzésre hívta fel az ünnepelt figyelmét, ekkor keresztelték meg a kis Zsófiát. A másikban tizenéves konfirmandusként szerepelt a neve. A harmadik poros akta élete legboldogabb napjáról árulkodott, mikor is 1939 novemberében házasságot kötött Fekete Gyulával. A különleges időutazás tálcán kínálta a lehetőséget a múltidézésre.

– Öten voltunk testvérek, itt nőttünk fel, Ibrányban. A templomszegi iskolában minden reggel megkongatták a harangot, énekkel és imával indult a nap, majd szorgalmasan tanultunk. Szigorú pedagógusaink voltak, amelyik gyermeket nem nevelték meg otthon a szülei, azt ők tanították rendre, fegyelemre. Azt mondom, jól tették, embert faragtak mindenkiből! Édesapám korai elvesztése után, az édesanyám nyakába szakadó nehézségek miatt kénytelen voltam félbeszakítani a tanulmányaimat, és munkába állni. A felnőttek között helytállva, keservesen meg kellett dolgozni minden fillérért, forintért, ahogy a köszöntőversben volt: kapáltam, kötöttem, szántottam, vetettem – idézte fel fiatal­éveit Zsófi néni.



Otthon, édes idősotthon

Mint elbeszéléséből kiderült, a boldogító igen kimondása után sem kényeztette el az élet: férjével a tsz-ben dolgoztak, közösen építették fel házukat, tisztes szegénységben, de annál nagyobb szeretetben nevelték gyermekeiket. Házasságukból két fiú született, Sándor és Gyula, akik családjukkal mindmáig látogatják őt az ibrányi idősotthonban. – Nagyon jól érzem magam itt, jó emberek, lelkiismeretes gondozók vesznek körül. Békességben, szeretetben élünk, ahogy jó reformátusokhoz illik. Hálát adok Istennek, hogy aránylag jó egészségben megélhettem ezt a kort. Sok szép születésnapi ajándékot kaptam, a legértékesebb számomra az volt, hogy láthattam, magamhoz ölelhettem a kis unokáimat – mesélte a bentlakásos intézmény legidősebb lakója.



Vass László református lelkipásztor meglepetéssel szolgált