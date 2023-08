Sokszor előfordul, hogy nem vagyunk teljesen tisztában testünk működésével, és a megszokott tényezőkön kívül, úgymint öregedés, mozgásszegény életmód, más okok is szerepet játszanak. Mindemellett azt is lehet érzékelni, hogy a reumatológiai problémák egyre inkább a fiatal korosztály felé tolódnak el. Egészen a húszévesekig nyílt az olló az utóbbi években. Nagy számban érintettek a 40-50 éves aktív dolgozók is, akik egész nap ülnek, vagy nehéz fizikai munkát végeznek. Azonban kevesen gondolják, hogy nemcsak a fizikai tényezők után érdemes kutatni az okok keresésekor, hanem a lelkiállapot is meghatározó tényező testi egészségünket illetően. Az elmúlt években sok volt a bizonytalanság az életünkben, a világjárvány okozta szorongás megterhelte a pszichénket, aminek egyenes következménye az általános egészségi állapotunk romlása.

Komplex kérdés

– A fizikai, testi problémák a mentális állapottal függnek össze, illetve azzal kezdődik, az vetül le, ez mutatkozik meg a testünkön – fejtette ki dr. Czímer Éva Gréta reumatológus. – Évekkel ezelőtt saját magam is megtapasztaltam ezt, hiszen mindaddig sikertelen voltam a gyógyulásomat illetően, amíg a lelki folyamataimmal el nem kezdtem foglalkozni. Majd olyan összefüggéseket véltem felfedezni, mindezt saját élményként megélve, hogy feltétlenül szükségét éreztem annak, hogy bővítsem a tudásomat, így belefogtam egy 3 éves pszichológiai irányú képzésbe, annak érdekében, hogy amennyiben igény mutatkozik rá a betegek részéről, legyen megfelelő tudás és eszköz a tarsolyomban. Haladok benne, az elmúlt két évben az előadásokon hallott információk és a gyakorlatokon megtapasztalt élmények tovább erősítették bennem azt a meggyőződést, hogy a válaszokat az egészségi állapotunkat illetően komplex kérdésként kell kezelni.

A pszichoneuro-immunológia egy viszonylag új tudomány. Azt kutatja, hogy a pszichológiai folyamatok az immunrendszeren és az idegrendszeren keresztül hogyan okoznak testi elváltozásokat. Ismerve a fizikai test működését, biokémiáját, élettanát, a fizikai orvoslás adta lehetőségeket próbálják összehozni a pszichológiai háttérrel. Már a XIX. század fordulóján Rudolf Steiner antropozófus kifejtette: az ember fizikai és az azt megelőző létállapota (lelkiállapota) nem választható el egymástól.

Visszajelzések

– Már a magzati korban érnek minket hatások, majd a személyiségfejlődésünk igen összetett folyamata indul el, melynek végkifejlete nagyban függ attól, hogy milyen hatások érnek minket a felnövekedésünk során, milyen a neveltetésünk, milyen környezetben élünk, milyen visszajelzéseket kapunk gyermekként a szülőktől, a tágabb környezettől. Ezek eredményeképpen épülnek ki az idegi pályák, amelyek erősödnek a megerősítő vagy elbizonytalanító visszajelzések által – részletezte dr. Czímer Éva Gréta.

– Adott szituáció adott érzelmi választ vált ki belőlünk, majd minél többször ismétlődnek a mikro- és makrokörnyezetünk ingerei, annál inkább automatikussá válnak az általunk azokra adott válaszreakciók, így teremtve meg az alapját annak, hogy a minket ért helyzetekre automatikusan reagáljunk. Az, hogy miképpen lesz egy minket ért érzelmi hullámból testi folyamat, meghaladja a mostani beszélgetésünk kereteit. Annyit említenék most csak, Candace Pert amerikai neurobiológus, farmakológus és kutatóorvos bebizonyította, hogy az elme és a test az érzelmeken keresztül kommunikál egymással. Eddig erről csak feltevések léteztek, de Pert kísérletekkel támasztotta alá, hogy a szellem és a test együtt, egymással interaktívan „vezényli” a szervezetben zajló történéseket.

Egységben kell gondolkozni

– Hasonlóképpen gondolkozom a mozgásszervi panaszokról is. Természetesen a fizikai orvoslás elengedhetetlen, mert amikor a testünk tüneteket produkál, akkor ott be kell avatkozni, akár gyógyszeresen, akár mechanikusan vagy sebészileg. Ezt nem írja felül semmi, de ha hosszabb távú, komplettebb gyógyulást szeretnénk elérni, akkor a mentális struktúrákkal is foglalkozni kell – ajánlja a reumatológus szakember, és megjegyezte, a fizioterápia és a gyógyvíz többféle módon is kedvező hatást gyakorol a szervezetre.

A gyógyfürdőkben elérhető természetes gyógytényezők, illetve a fizioterápia egyéb formái komplexen fejtik ki hatásukat annak érdekében, hogy a mozgásszervi betegségekkel küzdő páciensek panaszaikat enyhítsék, megszüntessék. Hazánkban népszerűek a gyógyfürdők, és egyre többen is élnek a lehetőséggel.

Hatásos kezelés

– Amikor belemerülünk a gyógyvízbe, akkor az egész testfelületet, a teljes bőrfelszínt ingerli a gyógyvíz, emiatt nevezzük ingerterápiának – vázolta dr. Czímer Éva Gréta. – A hidrosztatikai nyomás, amit a víz kifejt a testre, a víz hőmérséklete, a szaglóhámon keresztül a gyógyvíz illata mind-mind olyan ingerek, amik különböző biokémiai folyamatokat indítanak el, amik a belszervekre és a hormontermelő szervekre is hatással vannak, keringésünk, anyagcserénk javul, amellett, hogy komoly izomlazító hatással is számolhatunk. Ugyanis automatikusan oldódik a vázizomzat feszessége, emellett a magasabb agykérgi központok aktivitása csökken, ezzel párhuzamosan fel tud élénkülni annak az autonóm idegrendszernek a működése, ami alapvetően felelős a tudatos elmeműködéstől független vegetatív folyamatokért, hiszen a magasabb agyi központ kontrolláló szerepe csökken. Ez hasonlóan nagyon előnyös folyamatokat indít be, mint amikor valaki megtanul valamilyen autogén tréninget stresszoldó technika gyanánt. Az idegrendszerre gyakorolt kedvező hatásnak köszönhetően a szervezet öngyógyító folyamatai beindulnak.

– A gyógyvíznek a fizikai, kémiai hatásokon keresztül a pszichénkre is megvan a jótékony hatása tehát, hozzájárulva ezzel ahhoz az összetett hatáshoz, aminek eredményeképpen a betegek elégedetten távoznak. Mindenkit jó szívvel bátorítok arra, hogy éljen azzal a lehetőséggel, ami gyógyfürdőkúraként a rendelkezésére áll. A konkrét fizikai tünetek enyhülésén túl testet-lelket érintő regeneráción eshet át az, aki felkeresi a gyógyfürdőket. Természetesen az előbb részletezett összetett hatás miatt fontos az előzetes orvosi vizsgálat, annak érdekében, hogy felmérhessük az adott beteg szív-, érrendszeri és általános egészségi állapotát – tette hozzá.